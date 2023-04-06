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Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии
Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии
Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии, считает посол 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T23:18+0400
2023-04-06T23:18+0400
2023-04-07T00:05+0400
грузия
политика
новости
келли дегнан
высший совет юстиции
сша
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У США есть достоверные доказательства злоупотребления судьями, попавшими по санкции, своими полномочиями и этих доказательств по закону США достаточно, заявила посол США Келли Дегнан. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. При этом она отметила, что для США доказательств достаточно. "У нас есть достоверные доказательства того, что эти люди злоупотребляли своими полномочиями в системе правосудия, и поэтому против них действуют визовые санкции. Это важная часть борьбы с коррупцией и помощи Грузии в достижении действительно независимой судебной системы", – сказала Дегнан. При этом она еще раз подчеркнула, что расследованием должны заниматься грузинские власти.Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США >>"Визовые санкции соответствуют законодательству США. Начать какое-либо расследование должны грузинские правоохранительные органы",– сказала Дегнан. Посол отметила, что США поддерживают проведенную Грузией судебную реформу. "Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии", – сказала Дегнан. Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющий информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, санкции сша против судей грузии
грузия, политика, новости, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, санкции сша против судей грузии
Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии
23:18 06.04.2023 (обновлено: 00:05 07.04.2023)
Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии, считает посол
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У США есть достоверные доказательства злоупотребления судьями, попавшими по санкции, своими полномочиями и этих доказательств по закону США достаточно, заявила посол США Келли Дегнан.
Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Решение основано на информации, которая находится в открытом доступе, и эта информация, и утверждения известны уже много лет, а американское законодательство требует от нас предпринять шаги, когда у нас будет достаточно информации", – сказала Дегнан.
При этом она отметила, что для США доказательств достаточно.
"У нас есть достоверные доказательства того, что эти люди злоупотребляли своими полномочиями в системе правосудия, и поэтому против них действуют визовые санкции. Это важная часть борьбы с коррупцией и помощи Грузии в достижении действительно независимой судебной системы", – сказала Дегнан.
При этом она еще раз подчеркнула, что расследованием должны заниматься грузинские власти.
"Визовые санкции соответствуют законодательству США. Начать какое-либо расследование должны грузинские правоохранительные органы",– сказала Дегнан.
Посол отметила, что США поддерживают проведенную Грузией судебную реформу.
"Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии", – сказала Дегнан.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющий информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
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