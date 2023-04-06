https://sputnik-georgia.ru/20230406/u-nas-est-dostovernye-dokazatelstva---posol-ssha-o-popavshikh-pod-sanktsii-sudyakh-276511916.html

Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии

Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии

Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии, считает посол 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T23:18+0400

2023-04-06T23:18+0400

2023-04-07T00:05+0400

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келли дегнан

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сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У США есть достоверные доказательства злоупотребления судьями, попавшими по санкции, своими полномочиями и этих доказательств по закону США достаточно, заявила посол США Келли Дегнан. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. При этом она отметила, что для США доказательств достаточно. "У нас есть достоверные доказательства того, что эти люди злоупотребляли своими полномочиями в системе правосудия, и поэтому против них действуют визовые санкции. Это важная часть борьбы с коррупцией и помощи Грузии в достижении действительно независимой судебной системы", – сказала Дегнан. При этом она еще раз подчеркнула, что расследованием должны заниматься грузинские власти.Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США >>"Визовые санкции соответствуют законодательству США. Начать какое-либо расследование должны грузинские правоохранительные органы",– сказала Дегнан. Посол отметила, что США поддерживают проведенную Грузией судебную реформу. "Следует продолжить содержательные реформы, которые действительно обеспечат независимость судов в Грузии", – сказала Дегнан. Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющий информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, келли дегнан, высший совет юстиции, сша, санкции сша против судей грузии