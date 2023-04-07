https://sputnik-georgia.ru/20230407/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-276544143.html
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Восстановление экономики свидетельствует о многообещающих перспективах сокращения бедности, считают эксперты Всемирного банка 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T23:54+0400
2023-04-07T23:54+0400
2023-04-07T23:54+0400
грузия
новости
экономика
всемирный банк
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4% до 4,4%, говорится в отчете Всемирного банка. ВБ опубликовал экономический весенний обзор региона Европы и Центральной Азии, в котором представлены прогнозы экономического роста региона и входящих в него стран, включая Грузию. Ранее в январском отчете "Перспективы мировой экономики" ВБ понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%. В 2024-2025 годах Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%. По информации ВБ, рост ВВП Грузии в 10,1% в 2022 году связан с сильным притоком денег из России и восстановлением туризма и инвестиций. "В результате уровень занятости восстановился, а уровень бедности продолжал снижаться. Высокий уровень сбора доходов способствовал сокращению дефицита бюджета вдвое. Ожидается, что рост замедлится в 2023 году, в то время как неопределенность остается высокой", – сказано в сообщении. Всемирный банк ожидает дальнейшее снижение инфляции в Грузии, но заявляет, что она останется выше целевых показателей центрального банка. Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития >>Несмотря на вероятное продолжающееся давление со стороны спроса, ВБ ожидает постепенное снижение инфляции. "В среднесрочной перспективе, по мере снижения мировых цен на сырьевые товары, положительные реальные процентные ставки и усилия правительства по бюджетной консолидации, вероятно, будут способствовать более устойчивому возвращению к целевому уровню инфляции в 3% к 2025 году", – говорится в отчете. Ожидается, что монетарная политика Нацбанка Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока давление не спадет. С прошлого года регулятор придерживается жесткой монетарной политики и несколько месяцев держит ставку рефинансирования на уровне 11%. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и их растущими тратами, а также высоким темпом кредитования. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Также реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, всемирный банк
грузия, новости, экономика, всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Восстановление экономики свидетельствует о многообещающих перспективах сокращения бедности, считают эксперты Всемирного банка
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4% до 4,4%, говорится в отчете Всемирного банка.
ВБ опубликовал экономический весенний обзор региона Европы и Центральной Азии, в котором представлены прогнозы экономического роста региона и входящих в него стран, включая Грузию.
Ранее в январском отчете "Перспективы мировой экономики" ВБ понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%. В 2024-2025 годах Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%.
"Восстановление экономики свидетельствует о многообещающих перспективах сокращения бедности. Ожидается, что общий уровень бедности снизится благодаря более высокой заработной плате и улучшениям на рынке труда", – говорится в сообщении.
По информации ВБ, рост ВВП Грузии в 10,1% в 2022 году связан с сильным притоком денег из России и восстановлением туризма и инвестиций.
"В результате уровень занятости восстановился, а уровень бедности продолжал снижаться. Высокий уровень сбора доходов способствовал сокращению дефицита бюджета вдвое. Ожидается, что рост замедлится в 2023 году, в то время как неопределенность остается высокой", – сказано в сообщении.
Всемирный банк ожидает дальнейшее снижение инфляции в Грузии, но заявляет, что она останется выше целевых показателей центрального банка.
Несмотря на вероятное продолжающееся давление со стороны спроса, ВБ ожидает постепенное снижение инфляции.
"В среднесрочной перспективе, по мере снижения мировых цен на сырьевые товары, положительные реальные процентные ставки и усилия правительства по бюджетной консолидации, вероятно, будут способствовать более устойчивому возвращению к целевому уровню инфляции в 3% к 2025 году", – говорится в отчете.
Ожидается, что монетарная политика Нацбанка Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока давление не спадет. С прошлого года регулятор придерживается жесткой монетарной политики и несколько месяцев держит ставку рефинансирования на уровне 11%.
Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и их растущими тратами, а также высоким темпом кредитования.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.
Также реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%.