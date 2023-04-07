https://sputnik-georgia.ru/20230407/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-276544143.html

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Восстановление экономики свидетельствует о многообещающих перспективах сокращения бедности, считают эксперты Всемирного банка 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T23:54+0400

2023-04-07T23:54+0400

2023-04-07T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4% до 4,4%, говорится в отчете Всемирного банка. ВБ опубликовал экономический весенний обзор региона Европы и Центральной Азии, в котором представлены прогнозы экономического роста региона и входящих в него стран, включая Грузию. Ранее в январском отчете "Перспективы мировой экономики" ВБ понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%. В 2024-2025 годах Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%. По информации ВБ, рост ВВП Грузии в 10,1% в 2022 году связан с сильным притоком денег из России и восстановлением туризма и инвестиций. "В результате уровень занятости восстановился, а уровень бедности продолжал снижаться. Высокий уровень сбора доходов способствовал сокращению дефицита бюджета вдвое. Ожидается, что рост замедлится в 2023 году, в то время как неопределенность остается высокой", – сказано в сообщении. Всемирный банк ожидает дальнейшее снижение инфляции в Грузии, но заявляет, что она останется выше целевых показателей центрального банка. Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития >>Несмотря на вероятное продолжающееся давление со стороны спроса, ВБ ожидает постепенное снижение инфляции. "В среднесрочной перспективе, по мере снижения мировых цен на сырьевые товары, положительные реальные процентные ставки и усилия правительства по бюджетной консолидации, вероятно, будут способствовать более устойчивому возвращению к целевому уровню инфляции в 3% к 2025 году", – говорится в отчете. Ожидается, что монетарная политика Нацбанка Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока давление не спадет. С прошлого года регулятор придерживается жесткой монетарной политики и несколько месяцев держит ставку рефинансирования на уровне 11%. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и их растущими тратами, а также высоким темпом кредитования. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Также реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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