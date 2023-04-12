https://sputnik-georgia.ru/20230412/delo-kezerashvili-eks-lider-natsdvizheniya-vystupil-protiv-dvoynykh-standartov-276679684.html

Дело Кезерашвили: экс-лидер "Нацдвижения" выступил против двойных стандартов

Дело Кезерашвили: экс-лидер "Нацдвижения" выступил против двойных стандартов

Человек невиновен до тех пор, пока его вину не установит суд, заявил Ника Мелия 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T19:33+0400

2023-04-12T19:33+0400

2023-04-12T21:17+0400

давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Недопустимо нарушать презумпцию невиновности, но и попытки оправдать экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили - это двойные стандарты, сказал экс-глава крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия в ответ на оценку политиков итогов журналистского расследования британского вещателя ВВС.ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об 1 миллиарде долларов.По его словам, комментарии оппонентов властей были бы совершенно другими, если бы ВВС подготовил подобный репортаж об основателе правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили. Оппозиция утверждает, что Иванишвили - это олигарх, который управляет Грузией из-за кулис."На одну минуту представим, что подобный репортаж сделали бы про Бидзину Иванишвили– какими были бы комментарии тех, кто сегодня ищет "выхода", "объяснений" и "разъяснений"?", - задался вопросом Мелия.При этом он отметил, что человек невиновен до тех пор, пока его вину не установит суд. "Это азбука презумпции невиновности", - заявил он. Истину, по словам Мелия, установит британский суд. "Британский суд не Тбилисский городской суд, чтобы не установить истину, но и ВВС - не PosTV (грузинский проправительственный телеканал - ред.)", - написал Мелия. Мелия также отметил, что советовал Кезерашвили держаться подальше от политики. Это, по словам Мелия, было бы хорошо и для самого Кезерашвили, и для будущего Грузии, "для смены автократии демократией". Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>"В этой стране обязательно победят достоинство и правда, а для этой победы нужны праведные люди, которые оценивают ситуацию исходя из фактической данности, а не исходя из "задания", - написал Мелия. Ранее член "Единого национального движения" заявил, что речь идет лишь о журналистском расследовании. И более того, в статье журналист искренне пишет, что у него нет никаких доказательств виновности Кезерашвили. Скандальное расследованиеЖурналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.BBC утверждает, что обнаружил 152 компаний, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ Милтон или поддерживающих технологических компаний.Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.Прокуратура подтвердила, что заинтересовалась деятельностью бизнес-партнера КезерашвилиТам же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение - офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.Кто такой КезерашвилиДавид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов - отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид кезерашвили, bbc, грузинская мечта, ника мелия, бидзина иванишвили, грузия, новости, политика