https://sputnik-georgia.ru/20230412/novyy-skandal-na-chto-tratit-ukradennye-v-evrope-dengi-eks-ministr-oborony-gruzii-276661303.html

Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии

Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии

В правящей партии Грузии Давида Кезерашвили называют олигархом, спонсирующим оппозицию 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T14:35+0400

2023-04-12T14:35+0400

2023-04-12T16:00+0400

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давид кезерашвили

михаил саакашвили

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили тратит деньги, украденные у европейских пенсионеров, на грузинскую политику, СМИ и НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров. Согласно данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>"Еще раз подтвердилось то, с чем мы имеем дело…. Человек, который сначала украл пять миллионов у грузинской армии, а затем грабил европейских пенсионеров мошенническими схемами, сегодня он своими финансами напрямую вовлечен в грузинскую политику, СМИ и неправительственный сектор", – заявил Папуашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". Глава грузинского законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что сейчас "Европа укрывает Кезерашвили". По словам Папуашвили, оттуда экс-глава оборонного ведомства планирует беспорядки в Грузии. Спикер парламента выразил надежду, что европейские страны посмотрят на вопрос серьезно и передадут Кезерашвили Грузии для того, чтобы он отбыл наказание за совершенные им преступления. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, европа, шалва папуашвили