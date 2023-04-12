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https://sputnik-georgia.ru/20230412/novyy-skandal-na-chto-tratit-ukradennye-v-evrope-dengi-eks-ministr-oborony-gruzii-276661303.html
Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии
Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии
В правящей партии Грузии Давида Кезерашвили называют олигархом, спонсирующим оппозицию 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T14:35+0400
2023-04-12T16:00+0400
грузия
новости
давид кезерашвили
михаил саакашвили
европа
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили тратит деньги, украденные у европейских пенсионеров, на грузинскую политику, СМИ и НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров. Согласно данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны&gt;&gt;"Еще раз подтвердилось то, с чем мы имеем дело…. Человек, который сначала украл пять миллионов у грузинской армии, а затем грабил европейских пенсионеров мошенническими схемами, сегодня он своими финансами напрямую вовлечен в грузинскую политику, СМИ и неправительственный сектор", – заявил Папуашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро&gt;&gt;Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". Глава грузинского законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что сейчас "Европа укрывает Кезерашвили". По словам Папуашвили, оттуда экс-глава оборонного ведомства планирует беспорядки в Грузии. Спикер парламента выразил надежду, что европейские страны посмотрят на вопрос серьезно и передадут Кезерашвили Грузии для того, чтобы он отбыл наказание за совершенные им преступления. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, европа, шалва папуашвили
грузия, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, европа, шалва папуашвили

Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии

14:35 12.04.2023 (обновлено: 16:00 12.04.2023)
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATДавид Кезерашвили
Давид Кезерашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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В правящей партии Грузии Давида Кезерашвили называют олигархом, спонсирующим оппозицию
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили тратит деньги, украденные у европейских пенсионеров, на грузинскую политику, СМИ и НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров.
Согласно данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals.
"Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>
"Еще раз подтвердилось то, с чем мы имеем дело…. Человек, который сначала украл пять миллионов у грузинской армии, а затем грабил европейских пенсионеров мошенническими схемами, сегодня он своими финансами напрямую вовлечен в грузинскую политику, СМИ и неправительственный сектор", – заявил Папуашвили.
В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".
Глава грузинского законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что сейчас "Европа укрывает Кезерашвили". По словам Папуашвили, оттуда экс-глава оборонного ведомства планирует беспорядки в Грузии.

"Жаль, что повторяется та же ошибка, которая была допущена в связи с Михаилом Саакашвили, когда он укрывался в европейских странах и оттуда мутил здесь ситуацию. Сейчас в европейских странах укрывается Кезерашвили и оттуда мутит ситуацию в Грузии", – подчеркнул он.

Спикер парламента выразил надежду, что европейские страны посмотрят на вопрос серьезно и передадут Кезерашвили Грузии для того, чтобы он отбыл наказание за совершенные им преступления.

"Мое желание как гражданина Грузии, чтобы человек, приговоренный к пяти годам лишения свободы в Грузии, отбывал наказание в Грузии, как и другие преступники прежнего режима, укрывающиеся в других странах", – подчеркнул он.

В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
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