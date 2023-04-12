https://sputnik-georgia.ru/20230412/novyy-skandal-na-chto-tratit-ukradennye-v-evrope-dengi-eks-ministr-oborony-gruzii-276661303.html
Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии
Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии
В правящей партии Грузии Давида Кезерашвили называют олигархом, спонсирующим оппозицию 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T14:35+0400
2023-04-12T14:35+0400
2023-04-12T16:00+0400
грузия
новости
давид кезерашвили
михаил саакашвили
европа
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили тратит деньги, украденные у европейских пенсионеров, на грузинскую политику, СМИ и НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров. Согласно данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>"Еще раз подтвердилось то, с чем мы имеем дело…. Человек, который сначала украл пять миллионов у грузинской армии, а затем грабил европейских пенсионеров мошенническими схемами, сегодня он своими финансами напрямую вовлечен в грузинскую политику, СМИ и неправительственный сектор", – заявил Папуашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". Глава грузинского законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что сейчас "Европа укрывает Кезерашвили". По словам Папуашвили, оттуда экс-глава оборонного ведомства планирует беспорядки в Грузии. Спикер парламента выразил надежду, что европейские страны посмотрят на вопрос серьезно и передадут Кезерашвили Грузии для того, чтобы он отбыл наказание за совершенные им преступления. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, европа, шалва папуашвили
грузия, новости, давид кезерашвили, михаил саакашвили, европа, шалва папуашвили
Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии
14:35 12.04.2023 (обновлено: 16:00 12.04.2023)
В правящей партии Грузии Давида Кезерашвили называют олигархом, спонсирующим оппозицию
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили тратит деньги, украденные у европейских пенсионеров, на грузинскую политику, СМИ и НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров.
Согласно данным журналистского расследования
, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals.
"Еще раз подтвердилось то, с чем мы имеем дело…. Человек, который сначала украл пять миллионов у грузинской армии, а затем грабил европейских пенсионеров мошенническими схемами, сегодня он своими финансами напрямую вовлечен в грузинскую политику, СМИ и неправительственный сектор", – заявил Папуашвили.
В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения".
Глава грузинского законодательного органа выразил сожаление в связи с тем, что сейчас "Европа укрывает Кезерашвили". По словам Папуашвили, оттуда экс-глава оборонного ведомства планирует беспорядки в Грузии.
"Жаль, что повторяется та же ошибка, которая была допущена в связи с Михаилом Саакашвили, когда он укрывался в европейских странах и оттуда мутил здесь ситуацию. Сейчас в европейских странах укрывается Кезерашвили и оттуда мутит ситуацию в Грузии", – подчеркнул он.
Спикер парламента выразил надежду, что европейские страны посмотрят на вопрос серьезно и передадут Кезерашвили Грузии для того, чтобы он отбыл наказание за совершенные им преступления.
"Мое желание как гражданина Грузии, чтобы человек, приговоренный к пяти годам лишения свободы в Грузии, отбывал наказание в Грузии, как и другие преступники прежнего режима, укрывающиеся в других странах", – подчеркнул он.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.