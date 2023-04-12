https://sputnik-georgia.ru/20230412/eto-ne-nashe-delo---narodnyy-zaschitnik-gruzii-o-novom-skandale-kezerashvili-276674656.html

"Это не наше дело" – Народный защитник Грузии о новом скандале Кезерашвили

"Это не наше дело" – Народный защитник Грузии о новом скандале Кезерашвили

ВВС опубликовала расследование, где говорится о причастности экс-министра обороны к международной мошеннической схеме 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T16:57+0400

2023-04-12T16:57+0400

2023-04-12T17:27+0400

грузия

новости

происшествия

давид кезерашвили

леван иоселиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:0:1751:984_1920x0_80_0_0_63da07b3ceb9bb34c4b1f2bb5c9ca3e6.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии не может требовать наказать или оправдать кого-то, заявил омбудсмен Леван Иоселиани, отвечая на вопрос касательно экс-министра обороны страны Давида Кезерашвили. В журналистском расследовании британской вещательной корпорации ВВС говорится, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой. Издание публикует доказательства и аудиозаписи о том, как европейских пенсионеров грабили с помощью т. н. колл-центров. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Согласно данным журналистского расследования, сначала мошенники связывались с гражданами по телефону, предлагая им легкие способы заработка, а в итоге забирали данные их кредитных карт и грабили. По данным издания, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии компания по торговле криптовалютой Solo Capitals. Есть определенные законом полномочия, что может делать аппарат Народного защитника, а что нет, сказал Иоселиани. В том случае, если по этому вопросу обратятся к аппарату омбудсмена, и это будет соответствовать их функциям, то тогда они и будут участвовать, отметил он. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, леван иоселиани