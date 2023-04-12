https://sputnik-georgia.ru/20230412/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-ssha-vvezti-sanktsii-protiv-eks-ministra-oborony-kezerashvili-276676196.html

В "Грузинской мечте" призвали США ввести санкции против экс-министра обороны Кезерашвили

В "Грузинской мечте" призвали США ввести санкции против экс-министра обороны Кезерашвили

Опубликовано журналистское расследование BBC, где говорится о причастности экс-министра обороны к международной мошеннической схеме 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T17:36+0400

2023-04-12T17:36+0400

2023-04-12T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа призвал посла США в Грузии Келли Дегнан ввести санкции против экс-министра обороны Давида Кезерашвили из-за скандальных итогов расследования BBC о международной мошеннической схеме. Тема санкций стала актуальной в Грузии после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения против грузинских судей за "вовлеченность в значительную коррупцию". Что касается Кезерашвили, BBC утверждает, что он стоит за международной мошеннической схемой по присвоению денег пенсионеров в Европе с использованием колл-центров."Обращаюсь к госпоже Дегнан, введите санкции против Кезерашвили! Наш главный партнер, ваш партнер, партнер американцев - Великобритания, было сделано заключение, что этот человек - грабитель, он грабит европейских пенсионеров, и этот человек, как сказал он сам, финансирует СМИ и политические партии здесь, в Грузии. Госпожа Келли, это вредит демократии, а вы ведь поддерживаете демократию в нашей стране", - заявил Заркуа. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Депутат уверен, что расследование, начатое британской вещательной корпорацией BBC, примет официальный вид. Заркуа также обратился к нескольким депутатам Европарламента, которые призывают грузинские власти освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а Давида Кезерашвили, по словам политика, называют "медийным изгнанником". "Мы спрашиваем Вас, господин Кубилюс, Фотигу, госпожу Анну, Райсу или Раса, выйдите и скажите, что Кезерашвили, оказывается, медийный и политический изгнанник вместе с Саакашвили. Видите, какими позорными вы стали!" — сказал Заркуа. Вышеупомянутые депутаты Европарламента неоднократно призвали власти Грузии к освобождению Саакашвили из гуманитарных соображений. Они поддержали резолюцию Европарламента, которая призывала освободить осужденного экс-президента и ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. "Это не наше дело" – Народный защитник Грузии о новом скандале Кезерашвили>>В Грузии Давид Кезерашвили заочно был приговорен Верховным судом к пяти годам тюрьмы за растрату 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Кезерашвили является основателем оппозиционного телеканала "Формула".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, келли дегнан, грузинская мечта, сша