https://sputnik-georgia.ru/20230201/ministr-saakashvili-zanimaetsya-chlenovreditelstvom-radi-osvobozhdeniya-274474034.html

Министр: Саакашвили занимается членовредительством ради освобождения

Министр: Саакашвили занимается членовредительством ради освобождения

Брегадзе заявил о недопустимости проявления лояльности в этом вопросе, так как это может поставить под удар национальную безопасность 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T20:26+0400

2023-02-01T20:26+0400

2023-02-01T20:57+0400

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рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это, сказал министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента.При этом он поблагодарил представителей Специальной пенитенциарной службы за достойно выполняемую работу. "Мы наблюдаем за целенаправленной политической кампанией, направленной на нанесение вреда имиджу страны, и за всячески неприемлемой попыткой, чтобы конкретный заключенный путем членовредительства добился освобождения из заключения", – отметил Брегадзе. По его словам, лояльность по этому вопросу может поощрить других заключенных.Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>"Министерство юстиции не будет лояльным в отношении этого исходя из интересов государства, так как это опасный прецедент, который может иметь эффект поощрения действий других заключенных, что может стать серьезным вызовом для государственной безопасности", – подчеркнул Брегадзе.Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде.Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде>>Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба