https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruzinskikh-yazykovedov-nagradili-v-den-rodnogo-yazyka-276742427.html

Грузинских языковедов наградили в День родного языка

Грузинских языковедов наградили в День родного языка

Подарки получили выпускники азербайджано- и армяноязычных школ, которые взяли высокие баллы на Единых национальных экзаменах 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T20:32+0400

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2023-04-14T20:32+0400

грузия

новости

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министерство образования и науки грузии

георгий амилахвари

грузинский язык

день грузинского языка

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. За вклад, внесенный в обучение и исследование государственного языка Грузии, министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари наградил трех ученых – Мзекалу Шанидзе, Даману Меликишвили и Жужуну Пеикришвили, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве образования и науки Грузии прошло мероприятие, посвященное Дню грузинского языка. День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. К собравшимся обратилась и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. По ее словам, грузинский язык, отличающийся многообразием, силой и уникальностью, как крепкий фундамент национальной идентичности и огромное богатство, еще больше укрепит отношения мультикультурного, этнически многообразного общества Грузии. По словам Ахвледиани, именно поэтому для правительства Грузии одним из главных приоритетов является повышение знания грузинского языка среди негрузиноязычного общества. День грузинского языка: топ самых интересных фактов >>Министры передали символические подарки четырем выпускникам, которые успешно окончили образовательную программу подготовки по грузинскому языку, продолжили учебу на грузиноязычной программе бакалавриата и на сегодняшний день преподают в негрузиноязычных школах регионов Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. В этих двух регионах Грузии проживает большая часть азербайджаноязычного и армяноязычного населения страны. Подарки получили и выпускники азербайджано- и армяноязычных школ, которые получили высокие баллы на Единых национальных экзаменах и поступили в высшие учебные заведения. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский. Спикер парламента Грузии поздравил граждан с Днем родного языка >>Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция). Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем. В Грузии отмечают День родного языка >>Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, георгий амилахвари, грузинский язык, день грузинского языка