https://sputnik-georgia.ru/20230414/kezerashvili-luchshe-pobystree-uyti-iz-gruzinskoy-politiki--oppozitsioner-276728441.html

Кезерашвили лучше побыстрее уйти из грузинской политики – оппозиционер

Кезерашвили лучше побыстрее уйти из грузинской политики – оппозиционер

Если подозрения подтвердятся, то окажется, что весь оппозиционный мейнстрим финансируется на деньги, украденные у европейских пенсионеров, заявил оппозиционер 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T14:44+0400

2023-04-14T14:44+0400

2023-04-14T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Если подтвердится, что оппозиция и СМИ в Грузии финансируется на украденные у европейских пенсионеров деньги, то репутация всех окажется под ударом, заявил депутат от оппозитной партии "Гирчи" Яго Хвичия, комментируя результаты журналистского расследования британской вещательной компании ВВС, в котором говорится об экс-министре обороны Грузии Давиде Кезерашвили. ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов. В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор". В правящей партии уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". Дело Кезерашвили: экс-лидер "Нацдвижения" выступил против двойных стандартов >>Тем временем в правящей партии "Грузинская мечта" призвали США ввести против Кезерашвили санкции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Кезерашвили тратит деньги, которые украл у европейских пенсионеров на грузинскую оппозицию, СМИ и НПО. Сам Кезерашвили опроверг свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Прокуратура подтвердила, что заинтересовалась деятельностью бизнес-партнера КезерашвилиТам же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, яго хвичия, михаил саакашвили, bbc, сша, европа