https://sputnik-georgia.ru/20230414/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-prodolzhaet-izuchat-deystviya-politsii-na-aktsiyakh-v-tbilisi-276743207.html

Специальная следственная служба продолжает изучать действия полиции на акциях в Тбилиси

Специальная следственная служба продолжает изучать действия полиции на акциях в Тбилиси

Общая продолжительность записей, полученных на этом этапе, которые изучаются следственной группой, составляет более 3 000 часов, говорится в заявлении... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T21:32+0400

2023-04-14T21:32+0400

2023-04-14T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Специальная следственная служба расследует сразу несколько дел по возможным фактам превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время протеста молодежи в Тбилиси в марте, говорится в сообщении ведомства. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы и задерживала протестантов. В административном порядке за три дня акций были задержаны 132 человека. По данным следственной службы, они уже опросили 91 свидетеля и получили записи для установления фактов. При этом записи были получены как из телепрограмм, так и с камер на административных зданиях рядом со зданием парламента. Журналистку грузинского телеканала вызвали в Специальную следственную службу >>"Общая продолжительность записей, полученных на этом этапе, которые изучаются следственной группой, составляет более 3 000 часов", – отмечает следственная служба. Кроме того, следственная служба получит доступ и к другим записям видеокамер МВД Грузии и материалам семи телеканалов "После приобщения вышеуказанных видеозаписей и материалов к уголовному делу следственная группа проведет их детальное изучение и экспертизу", – говорится в сообщении. В Грузии расследуют нападение на журналистку Post TV >>Кроме того, следственная служба запросила всю информацию о работе скорых на территории у парламента, а также об оказании помощи пострадавшим в частных клиниках и следственном изоляторе МВД.Отдельные дела Помимо самого масштабного дела, следственная служба изучает отдельно факты административного задержания 8 марта лидера партии "Гирчи больше свободы" Зураба Джапаридзе и Ники Мосиашвили. У Мосиашвили было диагностировано сотрясение мозга, а у Джапаридзе, по данным Народного защитника Грузии, были видны сильные повреждения на голове. Как выяснило следствие, камера у места задержания оппозиционеров была повреждена. Кроме того, следственная служба установила личности полицейских, осуществлявших задержание.Отдельно расследует следственная служба и дело о получении повреждений гражданином Зазой Бигиашвили – по предварительной информации, на акции он частично лишился зрения. Ему уже провели медицинскую экспертизу и опросили. За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел >>"На основании решения суда медицинская документация Зазы Бигиашвили изъята из "Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи" и гражданской поликлиники и будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу", – отмечается в заявлении. Кроме того, служба изучает записи камер наблюдения, чтобы установить, как Бигиашвили получил повреждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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