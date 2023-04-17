https://sputnik-georgia.ru/20230417/eto-byl-organizovannyy-grabezh-gosudarstva--glava-minoborony-gruzii-o-kezerashvili-276790287.html

Это был организованный грабеж государства – глава Минобороны Грузии о Кезерашвили

Это был организованный грабеж государства – глава Минобороны Грузии о Кезерашвили

Действующий глава Минобороны считает, что власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили украли из бюджет сотни миллионов евро 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T13:58+0400

2023-04-17T13:58+0400

2023-04-17T15:15+0400

грузия

новости

общество

давид кезерашвили

джуаншер бурчуладзе

bbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1216bfaaf8ce46fce9d80c948f281d7c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, возглавляя ведомство, организованно грабил государство, а после продолжил грабить пенсионеров дружественных стран, заявил глава оборонного ведомства страны Джуаншер Бурчуладзе, комментируя результаты журналистского расследования британской вещательной компании ВВС. ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов. В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор". Грузинские правоохранители тесно сотрудничали со странами-партнерами и достигли достаточно хорошего результата с точки зрения расследования, отметил глава Минобороны. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, пять миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.Министр обороны Грузии считает, что пять миллионов евро – это не единственная сумма, которую бывшие власти украли у страны, речь идет о сотне миллионов. "До сегодняшнего дня мы не смогли исправить финансовую отчетность нашего ведомства. Безусловно, это ответственность Кезерашвили. Я не могу назвать это грабежом бюджета, это организованное ограбление бюджета", – подчеркнул он. Громкое дело о "колл-центрах" – Генпрокуратура Грузии распространила заявление>>Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. Два уголовных дела, связанных с Кезерашвили, находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Скандал вокруг экс-министра обороны Грузии – Кезерашвили все отрицает>>Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили опроверг свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, давид кезерашвили, джуаншер бурчуладзе, bbc