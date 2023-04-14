https://sputnik-georgia.ru/20230414/gromkoe-delo-o-koll-tsentrakh--genprokuratura-gruzii-rasprostranila-zayavlenie-276725526.html

Громкое дело о "колл-центрах" – Генпрокуратура Грузии распространила заявление

Громкое дело о "колл-центрах" – Генпрокуратура Грузии распространила заявление

Следственные действия проводились одновременно в нескольких странах, в частности в Болгарии, Румынии, Израиле и Грузии, в результате чего на территории другой... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T12:04+0400

2023-04-14T12:04+0400

2023-04-14T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Eurojust на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами многих других стран для борьбы с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров, говорится в заявлении ведомства. Ранее Eurojust опубликовало заявление в связи с специальным мероприятием, проведенном в нескольких странах, в том числе в Грузии, которая была направлена на выявление мошеннических онлайн-платформ и лиц, причастных к преступлению. Преступная мошенническая сеть, предположительно, действовавшая в период 2019-2021 годов, с помощью рекламы, размещенной в социальных сетях и других публичных местах и с использованием т. н колл-центров, обещала гражданам различных стран Европы высокую выгоду взамен на привлечение инвестиций. Позже потерпевшие лишались своих вложений, которые были распределены на банковские счета преступников. Мероприятием, проведенном в Грузии, руководила Прокуратура Грузии в координации с прокурором Eurojust в Грузии. В рамках совместной следственной группы, проведение следственных действий на территории Грузии планировались последние несколько месяцев с привлечением соответствующих представителей прокуратуры Грузии и правоохранительных структур Германии при поддержке Eurojust. Дело Кезерашвили: экс-лидер "Нацдвижения" выступил против двойных стандартов >>Запланированные следственные действия проводились одновременно в нескольких странах, в частности в Болгарии, Румынии, Израиле и Грузии, в результате чего на территории другой страны были задержаны 5 лиц, причастных к возможным преступлениям. Также были допрошены лица, соприкасавшиеся с предполагаемым преступлением, изъято множество документов и электронных носителей информации. Следствие и международное сотрудничество по делу продолжаются в целях выявления и изобличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью. "Хотим напомнить общественности, что прокуратура Грузии при поддержке Eurojust и на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами Федеративной Республики Германии и многих других стран для борьбы с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров", – говорится в заявлении. В рамках совместной следственной группы в октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные мероприятия по выявлению транснациональных, т. н. мошеннических колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности. В рамках мероприятия были проведены обыски в нескольких действующих колл-центрах, десятках физических лиц, их квартирах, автомобилях и рабочих местах. Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился >>Были изъяты сотни электронных носителей информации, документов и крупная сумма наличных денег. В то же время был наложен арест на имущество стоимостью в десятки миллионов лари и крупные суммы денег, размещенные на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты путем мошенничества. В результате проведенных широкомасштабных мероприятий были задержаны руководители и десятки участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц, причастных к преступлению. В спецоперациях, проведенных в Грузии, участвовало около 80 сотрудников из ФРГ и 400 сотрудников правоохранительных органов Грузии. Прокуратура Грузии еще раз благодарит Eurojust и следственные структуры ФРГ за эффективное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью. Ранее были обнародованы результаты журналистского расследования британской вещательной компании ВВС, которая утверждает, что экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об 1 миллиарде долларов. В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор". Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Прокуратура подтвердила, что заинтересовалась деятельностью бизнес-партнера КезерашвилиКроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, происшествия, европа, германия, болгария, давид кезерашвили, bbc, генеральная прокуратура грузии