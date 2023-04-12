https://sputnik-georgia.ru/20230412/skandal-vokrug-eks-ministra-oborony-gruzii---kezerashvili-vse-otritsaet-276677955.html

Скандал вокруг экс-министра обороны Грузии – Кезерашвили все отрицает

Скандал вокруг экс-министра обороны Грузии – Кезерашвили все отрицает

Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T18:25+0400

2023-04-12T18:25+0400

2023-04-12T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили опроверг свою причастность к делу о т. н. колл-центрах, детали которого опубликовало BBC, написал он в социальной сети. ВВС утверждает, что именно Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов. По словам экс-главы оборонного ведомства, хотя он признает высокие журналистские стандарты BBC, у него много вопросов к изданию. "Я с абсолютной ответственностью заявляю, что никогда не участвовал в подобных схемах, поэтому не собираюсь оставлять без внимания ущерб, который мне наносит этот материал, особенно на фоне, когда власти Грузии осуществляют против меня политизированное правосудие", – написал Кезерашвили. По его словам, атакам со стороны грузинской власти подвергается и основанный им телеканал "Формула", что отображается в отчетах Госдепартамента США. Кезерашвили подчеркнул, что будет использовать все юридические рычаги для устранения как недостоверности фактов, так и их неправильной интерпретации. Кроме того, экс-министр готов к сотрудничеству со следственными структурами Европы по делу т. н. "колл-центров". Тем временем в правящей партии "Грузинская мечта" призвали США ввести против Кезерашвили санкции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Кезерашвили тратит деньги, которые украл у европейских пенсионеров на грузинскую оппозицию, СМИ и НПО. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, пяти миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов, отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Что касается журналистского расследования, BBC утверждает, что обнаружил 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид кезерашвили, грузия, новости, общество, великобритания, bbc