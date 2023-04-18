https://sputnik-georgia.ru/20230418/chto-nelzya-delat-v-solnechnoe-zatmenie-20-aprelya-2023-primety-i-ritualy-276844977.html

Что нельзя делать в солнечное затмение 20 апреля 2023? Приметы и ритуалы

Что нельзя делать в солнечное затмение 20 апреля 2023? Приметы и ритуалы

Гибридное (кольцеобразно-полное) солнечное затмение произойдет 20 апреля в 06:37 по тбилисскому времени – редкое небесное явление смогут увидеть в Австралии... 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T20:05+0400

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Солнечные и лунные затмения с древних времен люди считали предвестниками войны, эпидемий, голода, разрухи и пытались разными ритуалами себя защитить. Наука уже давно и подробно разъяснила происхождение солнечных и лунных затмений, однако люди по сей день верят в приметы и проводят во время этих астрономических явлений ритуалы. Что нельзя делать во время солнечного затмения 20 апреля, а также о приметах и ритуалах, связанных с небесным явлением, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в день солнечного затмения делать крупные приобретения, рисковать, напиваться, заводить новые знакомства и так далее. По статистике, во время затмений дорожно-транспортные происшествия учащаются, поэтому управлять долго автомобилем или планировать дальнее путешествие в этот день нельзя. Число разводов в период солнечных затмений также возрастает, поэтому нельзя в эти дни конфликтовать и выяснять отношения. Начинать что-то новое в солнечное затмение нельзя, так как даже самые удачные проекты и сделки могут быть обречены на провал. Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять радикально имидж и транжирить – это плохая примета, можно навредить здоровью. Приметы на солнечное затмение Открывать окна во время солнечного затмения нельзя – это плохая примета, предсказывающая неприятности. В целом народные приметы на солнечное затмение очень противоречивы – одни обещают положительные изменения, а другие предсказывают различные бедствия. Попасть под дождь в день солнечного затмения – хорошая примета, а вот сломать каблук или подвернуть ногу – плохая, сулящая неприятности. Солнечное затмение способствует обновлению гардероба, так как избавиться в этот день от всего старого – хорошая примета. По народным приметам урожай в год солнечного затмения бывает скудный, да и плохо хранится. Ритуалы Изменить судьбу во время солнечного затмения в старину люди пытались специальными ритуалами. Многие и в наши дни, следуя советам специалистов, проводят некоторые из них. Так, например, контрастный душ помогает нейтрализовать отрицательное влияние солнечного затмения. Принимать такой душ специалисты советуют утром и вечером в течение 10 минут за день, а лучше за три до небесного события. Чтобы ритуал был действенным, женщины должны начинать и заканчивать процедуру, обливаясь горячей водой, а мужчины – холодной. Во время солнечного затмения можно легко избавиться от страхов, вредных привычек, негативных эмоций, изживших себя отношений и так далее. Просто нужно это время провести в спокойной обстановке и подвести итоги, исключить из рациона животную пищу и орешки. В солнечное затмение проводят ритуал на очищение с зажженной свечой. Зажженную свечу поставьте так, чтобы пламя находилось на уровне лба между бровями, и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Продолжайте ритуал до тех пор, пока не полегчает. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230418/vesenniy-koridor-zatmeniy-2023-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-276841928.html

https://sputnik-georgia.ru/20230327/zvezdopad-zatmenie-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-v-aprele-2023-276155072.html

https://sputnik-georgia.ru/20230322/kogda-ozhidaetsya-vesenniy-koridor-zatmeniy-v-2023-godu-276005999.html

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