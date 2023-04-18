https://sputnik-georgia.ru/20230418/kezerashvili--moshennik-mezhdunarodnogo-urovnya---premer-gruzii-276839092.html

Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили

Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили

Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили участвовал в международной мошеннической схеме, сказано в журналистском расследовании BBC 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T16:00+0400

2023-04-18T16:00+0400

2023-04-18T16:57+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

ираклий гарибашвили

bbc

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорным и тревожным упоминание экс-министра обороны страны Давида Кезерашвили мошенником международного уровня в журналистском расследовании британской вещательной компании BBC. ВВС утверждает, что Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об 1 миллиарде долларов.По его словам, еще более тревожным является тот факт, что Кезерашвили, который сначала растратил деньги министерства обороны Грузии, потом терроризировал бизнес в Грузии, сейчас разработал беспрецедентную мошенническую схему по присвоению денег пенсионеров по всей Европе. Премьер назвал случившееся "позорным фактом", но при этом отметил, что рад установлению истины. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". Это был организованный грабеж государства – глава Минобороны Грузии о Кезерашвили>>"Так что вместо того, чтобы быть включенными в деструктивные действия, представители оппозиции каждый день должны извиняться как перед нашим обществом, так и перед всем европейским обществом и давать разъяснения в связи с тем, почему весь оппозиционный спектр, почти все оппозиционные партии, их телевидения финансируется награбленными у европейских пенсионеров деньгами", - заявил Гарибашвили. Премьер также поблагодарил следственные органы Грузии, которые участвовали в расследовании т. н. дела о колл-центрах вместе с европейскими коллегами, и выразил надежду, что все, кто причастен к этой мошеннической схеме, будут привлечены к ответственности. "У нас было довольно интенсивное сотрудничество со следственной службой Германии. Наши следственные службы активно работали в течение последних, наверно, двух лет. Это была огромная работа, которая была проделана совместно, и мы с нашей стороны внесли значительный вклад в расследование дела этой международной мошеннической схемы", - отметил Гарибашвили. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает в себя интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Громкое дело о "колл-центрах" – Генпрокуратура Грузии распространила заявление>>Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили, и знали, что он связан с группой. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, bbc