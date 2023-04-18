https://sputnik-georgia.ru/20230418/parlament-gruzii-ne-budet-rassledovat-korruptsiyu-sudey-initsiativa-oppozitsii-provalilas-276849424.html

Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей

Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей

Парламентское большинство не регистрировалось до голосования в знак солидарности с грузинскими судьями, заявил депутат от правящей партии 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T23:38+0400

2023-04-18T23:38+0400

2023-04-19T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Парламент Грузии ввиду отсутствия кворума провалил вопрос о создании парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". При этом он отметил, что парламент является частью политической власти, тогда как судебная власть должна быть и является независимой. "Мы, политическая власть, можем делать только две вещи по отношению к судебной системе: первое – принимать законы, разрабатывать соответствующую правовую базу, второе – защищать независимость судебной власти", – отметил он. Поддержка судей, по словам Кобахидзе, и является актом поддержки независимости судебной власти и солидарности с грузинскими судьями. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Грузинские судьи отказались ехать в США >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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