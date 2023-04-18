https://sputnik-georgia.ru/20230418/parlament-gruzii-ne-budet-rassledovat-korruptsiyu-sudey-initsiativa-oppozitsii-provalilas-276849424.html
Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей
Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей
Парламентское большинство не регистрировалось до голосования в знак солидарности с грузинскими судьями, заявил депутат от правящей партии 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T23:38+0400
2023-04-18T23:38+0400
2023-04-19T00:15+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Парламент Грузии ввиду отсутствия кворума провалил вопрос о создании парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". При этом он отметил, что парламент является частью политической власти, тогда как судебная власть должна быть и является независимой. "Мы, политическая власть, можем делать только две вещи по отношению к судебной системе: первое – принимать законы, разрабатывать соответствующую правовую базу, второе – защищать независимость судебной власти", – отметил он. Поддержка судей, по словам Кобахидзе, и является актом поддержки независимости судебной власти и солидарности с грузинскими судьями. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Грузинские судьи отказались ехать в США >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, грузинская мечта, госдепартамент сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, сша, грузинская мечта, госдепартамент сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, санкции сша против судей грузии
Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей
23:38 18.04.2023 (обновлено: 00:15 19.04.2023)
Парламентское большинство не регистрировалось до голосования в знак солидарности с грузинскими судьями, заявил депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Парламент Грузии ввиду отсутствия кворума провалил вопрос о создании парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе.
С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Мы приняли решение в парламентском большинстве не регистрироваться до голосования. Это акт солидарности с грузинскими судьями", – пояснил отсутствие кворума лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ираклий Кобахидзе.
При этом он отметил, что парламент является частью политической власти, тогда как судебная власть должна быть и является независимой.
"Мы, политическая власть, можем делать только две вещи по отношению к судебной системе: первое – принимать законы, разрабатывать соответствующую правовую базу, второе – защищать независимость судебной власти", – отметил он.
Поддержка судей, по словам Кобахидзе, и является актом поддержки независимости судебной власти и солидарности с грузинскими судьями.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.