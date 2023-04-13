https://sputnik-georgia.ru/20230413/sila-naroda-posolstvom-ssha-v-gruzii-rukovodyat-korruptsionnye-interesy-276717307.html
"Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы
"Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы
Главный интерес посольства – проникнуть в судебную систему и посягнуть на независимость суда, считает группа депутатов 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T22:37+0400
2023-04-13T22:37+0400
2023-04-13T23:35+0400
политика
грузия
новости
сша
келли дегнан
высший совет юстиции
тбилисский городской суд
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Посольство США в Грузии руководствуется коррупционными интересами, желая проникнуть в судебную систему Грузии и нарушить его независимость, говорится в заявлении общественной организации "Сила народа". Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними. Примером коррупционных интересов посольства США в Грузии "Сила народа" называет отсутствие санкций со стороны Государственного департамента США в отношении бывшего судьи Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани. " В условиях, когда четырех грузинских судей наказывают без всяких доказательств, бывший судья Мамука Ахвледиани, чья коррумпированность лежит прямо на его ладони, остается одним из ярких фаворитов посольства и НПО", – отмечается в заявлении. Доказательством коррумпированности Ахвледиани "Сила народа" называет аудиозапись 2015 года разговора на то время генерального директора оппозиционного телеканала "Рустави 2", а ныне основателя другого оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и Ахвледиани. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Речь идет о распространенной в октябре 2016 года аудиозаписи, на которой Ахвледиани жалуется Гварамия на отсутствие "нужного" количества судей и называет председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе "тренировочной подушкой". Гварамия говорит о судьях и передаче кому-то денег – части от 6 миллионов. Этот разговор, как ранее признался Гварамия, записал он сам в 2015 году, когда Ахвледиани еще был председателем суда. В МВД Грузии в 2017 году подтвердили аутентичность записи, а Гварамия заявил, что она была смонтирована, так как на ней не слышно третьего собеседника. Им, по словам бывшего гендиректора "Рустави 2", был приближенный к властям человек. И именно с этим человеком он говорил о деньгах, а не с Ахвледиани. Для "Силы народа" эта запись является подтверждением того, что в то время Гварамия предложил исполняющему обязанности судьи крупную сумму взятки, что явно является грубым коррупционным деянием. "Сила народа" отмечает, что Ахвледиани после ухода с должности судьи купил в 2016 году спортивную школу "Олимпия" за 2,4 миллиона долларов. "В качестве источника подлежащей выплате суммы он указал кредит одного из коммерческих банков и заявил, что банк доверяет ему "в силу его личного авторитета". Любой, кто имел дело с банковскими кредитами, может уверить нас, что если стоимость заложенного имущества не будет значительно превышать сумму кредита, никто не даст вам кредит в банке", – говорится в заявлении. "Сила народа" утверждает, что Ахвледиани использовал банковский кредит только как инструмент для отмывания денег и заплатил 800 тысяч долларов наличными за три недели до получения банковского кредита. "На этом фоне необходимо задать простой вопрос: почему Госдеп не наказывает Мамуку Ахвледиани за конкретное серьезное коррупционное преступление? Тем более, что, как выясняется, Госдепу и посольству не нужны никакие доказательства для санкции судьи", – задается вопросом организация. Кто такой Ахвледиани Мамука Ахвледиани не раз оказывался в центре скандала в последние годы пребывания на должности главы Тбилисского городского суда. Все началось с того, как в декабре 2015 года у Ахвледиани испортились отношения с Высшим советом юстиции, после того, как этот орган избрал своего секретаря Левана Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда. Ахвледиани потребовал отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе и членов Совета. Грузинские судьи отказались ехать в США >>Позже Ахвледиани распространил информацию, связанную с утечкой правильных ответов на тесты, предназначенных для экзаменов кандидатов в судьи. Данный факт расследует Главная прокуратура Грузии. В феврале 2016 года Высший совет юстиции начал дисциплинарное преследование Ахвледиани, которое завершилось его смещение с поста председателя Тбилисского суда. Ахвледиани обжаловал это решение, но безрезультатно. Спустя несколько месяцев, в феврале 2017 года "Объединение правозащитников" распространило информацию о том, что по состоянию на июнь 2016 года у Ахвледиани было имущество на общую сумму 6 миллионов долларов, зарегистрированное как на него, так и на членов его семьи."Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей >>После этого депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", среди которых были лидеры партии Мамука Мдинарадзе и Арчил Талаквадзе, и на то время министр юстиции Тея Цулукиани, в разное время сделали заявления, намекая на то, что Ахвледиани мог получить это имущество нечестным путем. Ахвледиани подал на них в суд за клевету. На данный момент о решении суда ничего неизвестно. Санкции Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>> При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, санкции сша против судей грузии
политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, санкции сша против судей грузии
"Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы
22:37 13.04.2023 (обновлено: 23:35 13.04.2023)
Главный интерес посольства – проникнуть в судебную систему и посягнуть на независимость суда, считает группа депутатов
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Посольство США в Грузии руководствуется коррупционными интересами, желая проникнуть в судебную систему Грузии и нарушить его независимость, говорится в заявлении общественной организации "Сила народа".
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними.
"На самом деле посольство действует не в интересах борьбы с коррупцией в судебной системе, а по велению коррупционных интересов. Его главный интерес – проникнуть в судебную систему и посягнуть на независимость суда, чего правительство не должно допустить ни при каких обстоятельствах", – говорится в заявлении.
Примером коррупционных интересов посольства США в Грузии "Сила народа" называет отсутствие санкций со стороны Государственного департамента США в отношении бывшего судьи Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани.
" В условиях, когда четырех грузинских судей наказывают без всяких доказательств, бывший судья Мамука Ахвледиани, чья коррумпированность лежит прямо на его ладони, остается одним из ярких фаворитов посольства и НПО", – отмечается в заявлении.
Доказательством коррумпированности Ахвледиани "Сила народа" называет аудиозапись 2015 года разговора на то время генерального директора оппозиционного телеканала "Рустави 2", а ныне основателя другого оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и Ахвледиани.
Речь идет о распространенной в октябре 2016 года аудиозаписи, на которой Ахвледиани жалуется Гварамия на отсутствие "нужного" количества судей и называет председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе "тренировочной подушкой". Гварамия говорит о судьях и передаче кому-то денег – части от 6 миллионов.
Этот разговор, как ранее признался Гварамия, записал он сам в 2015 году, когда Ахвледиани еще был председателем суда. В МВД Грузии в 2017 году подтвердили аутентичность записи, а Гварамия заявил, что она была смонтирована, так как на ней не слышно третьего собеседника. Им, по словам бывшего гендиректора "Рустави 2", был приближенный к властям человек. И именно с этим человеком он говорил о деньгах, а не с Ахвледиани.
Для "Силы народа" эта запись является подтверждением того, что в то время Гварамия предложил исполняющему обязанности судьи крупную сумму взятки, что явно является грубым коррупционным деянием.
"По меркам Госдепа и Келли Дегнан (посла США) одного этого факта было бы достаточно для импичмента Мамуке Ахвледиани, однако мы видим, что Ахвледиани остается их фаворитом. Причина проста – Ахвледиани до сих пор активно используется посольством и НПО для дискредитации суда и раскола судейского корпуса", – отмечается в заявлении.
"Сила народа" отмечает, что Ахвледиани после ухода с должности судьи купил в 2016 году спортивную школу "Олимпия" за 2,4 миллиона долларов.
"В качестве источника подлежащей выплате суммы он указал кредит одного из коммерческих банков и заявил, что банк доверяет ему "в силу его личного авторитета". Любой, кто имел дело с банковскими кредитами, может уверить нас, что если стоимость заложенного имущества не будет значительно превышать сумму кредита, никто не даст вам кредит в банке", – говорится в заявлении.
"Сила народа" утверждает, что Ахвледиани использовал банковский кредит только как инструмент для отмывания денег и заплатил 800 тысяч долларов наличными за три недели до получения банковского кредита.
"На этом фоне необходимо задать простой вопрос: почему Госдеп не наказывает Мамуку Ахвледиани за конкретное серьезное коррупционное преступление? Тем более, что, как выясняется, Госдепу и посольству не нужны никакие доказательства для санкции судьи", – задается вопросом организация.
Кто такой Ахвледиани
Мамука Ахвледиани не раз оказывался в центре скандала в последние годы пребывания на должности главы Тбилисского городского суда.
Все началось с того, как в декабре 2015 года у Ахвледиани испортились отношения с Высшим советом юстиции, после того, как этот орган избрал своего секретаря Левана Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда. Ахвледиани потребовал отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе и членов Совета.
Позже Ахвледиани распространил информацию, связанную с утечкой правильных ответов на тесты, предназначенных для экзаменов кандидатов в судьи. Данный факт расследует Главная прокуратура Грузии.
В феврале 2016 года Высший совет юстиции начал дисциплинарное преследование Ахвледиани, которое завершилось его смещение с поста председателя Тбилисского суда. Ахвледиани обжаловал это решение, но безрезультатно.
Спустя несколько месяцев, в феврале 2017 года "Объединение правозащитников" распространило информацию о том, что по состоянию на июнь 2016 года у Ахвледиани было имущество на общую сумму 6 миллионов долларов, зарегистрированное как на него, так и на членов его семьи.
После этого депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", среди которых были лидеры партии Мамука Мдинарадзе и Арчил Талаквадзе, и на то время министр юстиции Тея Цулукиани, в разное время сделали заявления, намекая на то, что Ахвледиани мог получить это имущество нечестным путем.
Ахвледиани подал на них в суд за клевету. На данный момент о решении суда ничего неизвестно.
Санкции
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.