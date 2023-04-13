https://sputnik-georgia.ru/20230413/sila-naroda-posolstvom-ssha-v-gruzii-rukovodyat-korruptsionnye-interesy-276717307.html

"Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы

"Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы

Главный интерес посольства – проникнуть в судебную систему и посягнуть на независимость суда, считает группа депутатов 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T22:37+0400

2023-04-13T22:37+0400

2023-04-13T23:35+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Посольство США в Грузии руководствуется коррупционными интересами, желая проникнуть в судебную систему Грузии и нарушить его независимость, говорится в заявлении общественной организации "Сила народа". Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними. Примером коррупционных интересов посольства США в Грузии "Сила народа" называет отсутствие санкций со стороны Государственного департамента США в отношении бывшего судьи Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани. " В условиях, когда четырех грузинских судей наказывают без всяких доказательств, бывший судья Мамука Ахвледиани, чья коррумпированность лежит прямо на его ладони, остается одним из ярких фаворитов посольства и НПО", – отмечается в заявлении. Доказательством коррумпированности Ахвледиани "Сила народа" называет аудиозапись 2015 года разговора на то время генерального директора оппозиционного телеканала "Рустави 2", а ныне основателя другого оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и Ахвледиани. Грузинские судьи под санкциями обжалуют решение в суде США >>Речь идет о распространенной в октябре 2016 года аудиозаписи, на которой Ахвледиани жалуется Гварамия на отсутствие "нужного" количества судей и называет председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе "тренировочной подушкой". Гварамия говорит о судьях и передаче кому-то денег – части от 6 миллионов. Этот разговор, как ранее признался Гварамия, записал он сам в 2015 году, когда Ахвледиани еще был председателем суда. В МВД Грузии в 2017 году подтвердили аутентичность записи, а Гварамия заявил, что она была смонтирована, так как на ней не слышно третьего собеседника. Им, по словам бывшего гендиректора "Рустави 2", был приближенный к властям человек. И именно с этим человеком он говорил о деньгах, а не с Ахвледиани. Для "Силы народа" эта запись является подтверждением того, что в то время Гварамия предложил исполняющему обязанности судьи крупную сумму взятки, что явно является грубым коррупционным деянием. "Сила народа" отмечает, что Ахвледиани после ухода с должности судьи купил в 2016 году спортивную школу "Олимпия" за 2,4 миллиона долларов. "В качестве источника подлежащей выплате суммы он указал кредит одного из коммерческих банков и заявил, что банк доверяет ему "в силу его личного авторитета". Любой, кто имел дело с банковскими кредитами, может уверить нас, что если стоимость заложенного имущества не будет значительно превышать сумму кредита, никто не даст вам кредит в банке", – говорится в заявлении. "Сила народа" утверждает, что Ахвледиани использовал банковский кредит только как инструмент для отмывания денег и заплатил 800 тысяч долларов наличными за три недели до получения банковского кредита. "На этом фоне необходимо задать простой вопрос: почему Госдеп не наказывает Мамуку Ахвледиани за конкретное серьезное коррупционное преступление? Тем более, что, как выясняется, Госдепу и посольству не нужны никакие доказательства для санкции судьи", – задается вопросом организация. Кто такой Ахвледиани Мамука Ахвледиани не раз оказывался в центре скандала в последние годы пребывания на должности главы Тбилисского городского суда. Все началось с того, как в декабре 2015 года у Ахвледиани испортились отношения с Высшим советом юстиции, после того, как этот орган избрал своего секретаря Левана Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда. Ахвледиани потребовал отставки председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе и членов Совета. Грузинские судьи отказались ехать в США >>Позже Ахвледиани распространил информацию, связанную с утечкой правильных ответов на тесты, предназначенных для экзаменов кандидатов в судьи. Данный факт расследует Главная прокуратура Грузии. В феврале 2016 года Высший совет юстиции начал дисциплинарное преследование Ахвледиани, которое завершилось его смещение с поста председателя Тбилисского суда. Ахвледиани обжаловал это решение, но безрезультатно. Спустя несколько месяцев, в феврале 2017 года "Объединение правозащитников" распространило информацию о том, что по состоянию на июнь 2016 года у Ахвледиани было имущество на общую сумму 6 миллионов долларов, зарегистрированное как на него, так и на членов его семьи."Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей >>После этого депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", среди которых были лидеры партии Мамука Мдинарадзе и Арчил Талаквадзе, и на то время министр юстиции Тея Цулукиани, в разное время сделали заявления, намекая на то, что Ахвледиани мог получить это имущество нечестным путем. Ахвледиани подал на них в суд за клевету. На данный момент о решении суда ничего неизвестно. Санкции Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>> При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, санкции сша против судей грузии