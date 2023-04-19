https://sputnik-georgia.ru/20230419/kogda-gruzinskaya-mechta-protiv---v-parlamente-snova-sorvalos-golosovanie-276878404.html
Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование
Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование
Парламентское большинство не зарегистрировалось для участия в голосовании в знак солидарности с грузинскими судьями 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T16:41+0400
2023-04-19T16:41+0400
2023-04-19T17:56+0400
санкции сша против судей грузии
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новости
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Парламент Грузии из-за отсутствия кворума во второй раз за неделю провалил вопрос создания парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Как и 18 апреля депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" отказались проходить регистрацию в знак солидарности с судьями, в результате в парламенте не собрался кворум для начала голосования. Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей>>Для кворума необходимо, чтобы регистрацию прошли не менее половины списочного состава парламента. Между тем в оппозиции считают, что таким образом правящая партия покрывает преступления судей. Вопрос создания комиссии поддерживает 50 оппозиционных депутатов из разных партий, что достаточно по регламенту в случае наличия кворума на заседании. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, грузинская мечта, парламент грузии
санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, грузинская мечта, парламент грузии
Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование
16:41 19.04.2023 (обновлено: 17:56 19.04.2023)
Парламентское большинство не зарегистрировалось для участия в голосовании в знак солидарности с грузинскими судьями
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Парламент Грузии из-за отсутствия кворума во второй раз за неделю провалил вопрос создания парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе.
С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Как и 18 апреля депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" отказались проходить регистрацию в знак солидарности с судьями, в результате в парламенте не собрался кворум для начала голосования.
Для кворума необходимо, чтобы регистрацию прошли не менее половины списочного состава парламента.
"Мы должны сделать все, чтобы следственной комиссии не было. Это очень пагубная инициатива, которая может вызвать опасный прецедент и подотчетность отдельных судей перед политической властью, тогда как они подчиняются только закону и Конституции", – сказал депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе.
Между тем в оппозиции считают, что таким образом правящая партия покрывает преступления судей.
"Они покрывают судей даже в той ситуации, когда в США они подозреваются в преступлении. Я думаю, что вопрос исчерпал себя. Если бы комиссия была создана, она больше бы и не доказала, чем то, что мы увидели за последние два дня", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Вопрос создания комиссии поддерживает 50 оппозиционных депутатов из разных партий, что достаточно по регламенту в случае наличия кворума на заседании.
"Сегодня власти объявили бойкот парламенту. В регламенте прописано 50 голосов оппозиции для того, чтобы оппозиция могла создать следственную комиссию без согласия "Грузинской мечты". Мы будем бороться до конца", – сказала независимый оппозиционный депутат Тамар Кордзая.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.