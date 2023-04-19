https://sputnik-georgia.ru/20230419/kogda-gruzinskaya-mechta-protiv---v-parlamente-snova-sorvalos-golosovanie-276878404.html

Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование

Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование

Парламентское большинство не зарегистрировалось для участия в голосовании в знак солидарности с грузинскими судьями 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T16:41+0400

2023-04-19T16:41+0400

2023-04-19T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Парламент Грузии из-за отсутствия кворума во второй раз за неделю провалил вопрос создания парламентской следственной комиссии для расследования возможной коррупции в судебной системе. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Как и 18 апреля депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" отказались проходить регистрацию в знак солидарности с судьями, в результате в парламенте не собрался кворум для начала голосования. Парламент Грузии не будет расследовать возможную коррупцию среди судей>>Для кворума необходимо, чтобы регистрацию прошли не менее половины списочного состава парламента. Между тем в оппозиции считают, что таким образом правящая партия покрывает преступления судей. Вопрос создания комиссии поддерживает 50 оппозиционных депутатов из разных партий, что достаточно по регламенту в случае наличия кворума на заседании. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, грузинская мечта, парламент грузии