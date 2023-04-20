https://sputnik-georgia.ru/20230420/eksport-selkhozproduktsii-iz-gruzii-vyros-v-25-raza--ministr-276916256.html
Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр
Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр
В 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, заявил министр 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T15:59+0400
2023-04-20T15:59+0400
2023-04-20T17:21+0400
грузия
экономика
новости
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915909_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0c14dbb864857cca6fd0c4374bb7d161.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте в рамах "министерского часа". Как отметил министр, достичь этого результата удалось за счет развития частного сектора в соответствии с современными требованиями при поддержке государственной политики. По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет >>Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Также экспорт грузинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз увеличился на 21%. Как отметил министр, после подписания соглашения о свободной торговле экспорт вина в страны ЕС увеличился на 129%, спиртных напитков – на 26%, фруктовых и овощных соков – на 103%, безалкогольных газированных напитков – в 4,7 раза, а экспорт сухофруктов увеличился в пять раз. Также из Грузии вывозят чай и цитрусовые. Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год >>Кроме того, Евросоюз разрешил ввозить на свою территорию продукты животного происхождения, в том числе мед, рыбу и т. д. По предварительным данным 2022 года, производство продукции агробизнеса составило 15,2 млрд лари. Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования >>За последние 10 лет темпы производства продукции агробизнеса (первичная и переработанная продукция) увеличились на 112%, а по сравнению с 2021 годом – рост 14%. Также за последние 10 лет добавленная стоимость, созданная в сфере, увеличилась на 96% и составляет 4,4 млрд лари. Если сравнивать с 2021 годом, то фиксируется рост на 13%. Шамугия подчеркнул, что за последние 10 лет уровень безработицы в селах снизился на 6,7% и в 2022 году достиг 15,7% (по сравнению с 2021 годом он снизился на 2,5%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915909_152:0:1973:1366_1920x0_80_0_0_ff8107c5e8415e5fa028df3cded9c26e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, экономика, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр
15:59 20.04.2023 (обновлено: 17:21 20.04.2023)
В 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте в рамах "министерского часа".
Как отметил министр, достичь этого результата удалось за счет развития частного сектора в соответствии с современными требованиями при поддержке государственной политики.
По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году.
Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Также экспорт грузинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз увеличился на 21%.
Как отметил министр, после подписания соглашения о свободной торговле экспорт вина в страны ЕС увеличился на 129%, спиртных напитков – на 26%, фруктовых и овощных соков – на 103%, безалкогольных газированных напитков – в 4,7 раза, а экспорт сухофруктов увеличился в пять раз. Также из Грузии вывозят чай и цитрусовые.
Кроме того, Евросоюз разрешил ввозить на свою территорию продукты животного происхождения, в том числе мед, рыбу и т. д.
По предварительным данным 2022 года, производство продукции агробизнеса составило 15,2 млрд лари.
За последние 10 лет темпы производства продукции агробизнеса (первичная и переработанная продукция) увеличились на 112%, а по сравнению с 2021 годом – рост 14%. Также за последние 10 лет добавленная стоимость, созданная в сфере, увеличилась на 96% и составляет 4,4 млрд лари. Если сравнивать с 2021 годом, то фиксируется рост на 13%.
Шамугия подчеркнул, что за последние 10 лет уровень безработицы в селах снизился на 6,7% и в 2022 году достиг 15,7% (по сравнению с 2021 годом он снизился на 2,5%).