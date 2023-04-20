https://sputnik-georgia.ru/20230420/eksport-selkhozproduktsii-iz-gruzii-vyros-v-25-raza--ministr-276916256.html

Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр

Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр

В 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, заявил министр 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T15:59+0400

2023-04-20T15:59+0400

2023-04-20T17:21+0400

грузия

экономика

новости

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте в рамах "министерского часа". Как отметил министр, достичь этого результата удалось за счет развития частного сектора в соответствии с современными требованиями при поддержке государственной политики. По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет >>Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Также экспорт грузинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз увеличился на 21%. Как отметил министр, после подписания соглашения о свободной торговле экспорт вина в страны ЕС увеличился на 129%, спиртных напитков – на 26%, фруктовых и овощных соков – на 103%, безалкогольных газированных напитков – в 4,7 раза, а экспорт сухофруктов увеличился в пять раз. Также из Грузии вывозят чай и цитрусовые. Поголовье крупного рогатого скота снизилось в Грузии за 2022 год >>Кроме того, Евросоюз разрешил ввозить на свою территорию продукты животного происхождения, в том числе мед, рыбу и т. д. По предварительным данным 2022 года, производство продукции агробизнеса составило 15,2 млрд лари. Грузинским виноградарям предложили более выгодные условия страхования >>За последние 10 лет темпы производства продукции агробизнеса (первичная и переработанная продукция) увеличились на 112%, а по сравнению с 2021 годом – рост 14%. Также за последние 10 лет добавленная стоимость, созданная в сфере, увеличилась на 96% и составляет 4,4 млрд лари. Если сравнивать с 2021 годом, то фиксируется рост на 13%. Шамугия подчеркнул, что за последние 10 лет уровень безработицы в селах снизился на 6,7% и в 2022 году достиг 15,7% (по сравнению с 2021 годом он снизился на 2,5%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии