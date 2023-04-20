https://sputnik-georgia.ru/20230420/sanktsii-protiv-gruzinskikh-sudey-vveli-iz-za-posla-ssha-v-gruzii---deputat-276919226.html

Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США - депутат о заявлении Дегнан

Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США - депутат о заявлении Дегнан

США ввели визовые ограничения против четверых грузинских судей, обвинив их в коррупции 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T17:17+0400

2023-04-20T17:17+0400

2023-04-20T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан показало, что именно она была инициатором введения визовых ограничений против грузинских судей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета.Если человеку можно вынести вердикт на основании данных из СМИ или заявления какого-либо эксперта, то в стране не останется не единого гражданина, который сможет избежать санкций, в том случае, если кто-то этого захочет, отметил политик. Таким образом еще больше обострились внутриполитический радикализм и поляризация в процессе реализации 12 рекомендаций для получения Грузией статуса страны-кандидата на членство в Европейский союз. Накануне правящая "Грузинская мечта" во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой.Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системе С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование?>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, келли дегнан, грузинская мечта, сша