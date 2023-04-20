https://sputnik-georgia.ru/20230420/sanktsii-protiv-gruzinskikh-sudey-vveli-iz-za-posla-ssha-v-gruzii---deputat-276919226.html
Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США - депутат о заявлении Дегнан
Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США - депутат о заявлении Дегнан
США ввели визовые ограничения против четверых грузинских судей, обвинив их в коррупции 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T17:17+0400
2023-04-20T17:17+0400
2023-04-20T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан показало, что именно она была инициатором введения визовых ограничений против грузинских судей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета.Если человеку можно вынести вердикт на основании данных из СМИ или заявления какого-либо эксперта, то в стране не останется не единого гражданина, который сможет избежать санкций, в том случае, если кто-то этого захочет, отметил политик. Таким образом еще больше обострились внутриполитический радикализм и поляризация в процессе реализации 12 рекомендаций для получения Грузией статуса страны-кандидата на членство в Европейский союз. Накануне правящая "Грузинская мечта" во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой.Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО. Скандал в судебной системе С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование?>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, келли дегнан, грузинская мечта, сша
Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США - депутат о заявлении Дегнан
17:17 20.04.2023 (обновлено: 17:21 20.04.2023)
США ввели визовые ограничения против четверых грузинских судей, обвинив их в коррупции
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан показало, что именно она была инициатором введения визовых ограничений против грузинских судей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета.
"Данное заявление показало, что инициатором визовых ограничений была посол Дегнан. Она лично заявила об этом. Она также заявила, что руководствовалась лишь публичными источниками, то есть опубликованной в СМИ определенной информацией, о которой ничего не было сказано, о том насколько она достоверна", - заявил Кадагишвили.
Если человеку можно вынести вердикт на основании данных из СМИ или заявления какого-либо эксперта, то в стране не останется не единого гражданина, который сможет избежать санкций, в том случае, если кто-то этого захочет, отметил политик.
"Я считаю, что инициатива посла на самом деле послужила не реформированию вопроса устойчивости судебной системы и ее дальнейшего развития, а скорее, поощрению политического вмешательства в судебную систему", - отметил Кадагишвили.
Таким образом еще больше обострились внутриполитический радикализм и поляризация в процессе реализации 12 рекомендаций для получения Грузией статуса страны-кандидата на членство в Европейский союз.
Накануне правящая "Грузинская мечта" во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.
Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.
Скандал в судебной системе
С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.