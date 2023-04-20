https://sputnik-georgia.ru/20230420/sudi-pod-sanktsiyami-poslu-ssha-napomnili-chto-gruziya-ne-bananovaya-respublika-276907785.html
Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика
Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика
Власти Грузии считают недопустимым вмешательство в судебную систему независимой страны 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T12:38+0400
2023-04-20T12:38+0400
2023-04-20T13:23+0400
санкции сша против судей грузии
политика
грузия
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келли дегнан
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа обвинил посла США в Грузии Келли Дегнан в двойных стандартах и напомнил, что каждое решение и каждое слово имеет свою цену. Накануне правящая "Грузинская мечта" во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой."Хочу сказать госпоже Дегнан, что двойные стандарты нигде не пройдут, подобный подход у вас не пройдет. Мы достойная страна, я сын моей страны, сын моего народа, сын величайшей цивилизации, величайшей культуры. Это не банановая республика, и здесь каждое решение и каждое слово имеет цену", – заявил Заркуа в передаче "Свободное пространство".Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование?>>По словам депутата, неприемлемо, когда вводят санкции в отношении одной из важнейших ветвей власти – судебной, а затем отступают и говорят, что это были не санкции, а ограничения, и при этом не хотят предъявлять никаких аргументов. Речь идет о трех действующих судьях Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелия и одном бывшем судье Валериане Церцвадзе, в отношение которых 5 апреля США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. В свою очередь председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя бойкот голосования, отметил, что поддержка судей и является актом поддержки независимости судебной власти и солидарности с грузинскими судьями. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, келли дегнан, грузинская мечта
санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, келли дегнан, грузинская мечта
Судьи под санкциями: послу США напомнили, что Грузия не банановая республика
12:38 20.04.2023 (обновлено: 13:23 20.04.2023)
Власти Грузии считают недопустимым вмешательство в судебную систему независимой страны
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа обвинил посла США в Грузии Келли Дегнан в двойных стандартах и напомнил, что каждое решение и каждое слово имеет свою цену.
Накануне правящая "Грузинская мечта" во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США Келли Дегнан заявила, что защита властями Грузии судей, против которых США ввели санкции, не означает солидарности с судебной системой.
"Хочу сказать госпоже Дегнан, что двойные стандарты нигде не пройдут, подобный подход у вас не пройдет. Мы достойная страна, я сын моей страны, сын моего народа, сын величайшей цивилизации, величайшей культуры. Это не банановая республика, и здесь каждое решение и каждое слово имеет цену", – заявил Заркуа в передаче "Свободное пространство".
По словам депутата, неприемлемо, когда вводят санкции в отношении одной из важнейших ветвей власти – судебной, а затем отступают и говорят, что это были не санкции, а ограничения, и при этом не хотят предъявлять никаких аргументов.
Речь идет о трех действующих судьях Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелия и одном бывшем судье Валериане Церцвадзе, в отношение которых 5 апреля США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Это неприемлемо, это никуда не вписывается. После этого нам будет трудно объяснить населению, что евроатлантическое пространство – это справедливость. Прошу, не допускайте подобных ошибок в будущем", – заявил Заркуа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо. В свою очередь председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя бойкот голосования, отметил, что поддержка судей и является актом поддержки независимости судебной власти и солидарности с грузинскими судьями.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.