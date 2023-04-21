https://sputnik-georgia.ru/20230421/nikto-ne-diktuet-vlastyam-gruzii-kak-postupat---kobakhidze-po-sluchayu-11-letiya-mechty-276952599.html

Власти Грузии больше не действуют по чужой указке – лидер "Грузинской мечты"

Власти Грузии больше не действуют по чужой указке – лидер "Грузинской мечты"

Глава правящей партии рассказал об успехах правительства "Грузинской мечты" 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T17:39+0400

2023-04-21T17:39+0400

2023-04-21T19:39+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Властям Грузии больше никто не диктует, как поступать, все делается исходя из национальных интересов, говорится в заявлении председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе по случаю 11-летней годовщины основания партии.Вскоре после начала конфликта на Украине власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение Грузии в вооруженный конфликт, что имело бы катастрофические последствия для страны. Позже грузинская оппозиция и представители официального Киева начали обвинять власти Грузии в оказании России помощи в обходе международных санкций. Власти, в свою очередь, называют это ложью. Более того, власти Грузии систематически напоминают, что делают все возможное для оказания помощи Украине - отправляют гуманитарную помощь и голосуют, а то и участвуют в составлении резолюций в поддержку украинской стороны. Что касается заявления Кобахидзе, по его словам, власти Грузии и впредь будут неуклонно защищать родину, церковь и национальные ценности."Сегодня Грузия независима и суверенна как никогда. Никто больше не диктует и не заставляет власти предпринимать такие шаги, которые будут направлены против интересов нашей страны. Власти действуют согласно диктовке национальных интересов Грузии и никогда не допустят компромисса за счет этих интересов", – заявил Кобахидзе.Спасение Грузии от уничтожения и сохранение мира – премьер о 11-летии "Грузинской мечты">>При этом он подчеркнул, что после восстановления независимости Грузии лишь в условиях правления "Грузинской мечты" не было войны. И добиться этого удалось несмотря на сложнейшую геополитическую ситуацию в регионе. Кроме того, в 2012 году девятилетний период резкого демократического регресса сменился 11-летним непрерывным демократическим прогрессом, заявил Кобахидзе.Сегодня в Грузии защищены права человека, пресечены пытки и бесчеловечное обращение с людьми, бизнес свободен, независимость судов защищена как никогда, а также обеспечен медиа плюрализм, подчеркнул Кобахидзе. Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>После смены власти в Грузии в 2012 году многие уже бывшие высокопоставленные должностные лица были привлечены к уголовной ответственности, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили. По словам Кобахидзе, с 2012 года по настоящее время Грузия добилась наиболее ощутимого прогресса на пути европейской интеграции. Грузия подписала Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и получила безвизовый режим. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" была основана 21 апреля 2012 года. В этот день состоялся учредительный съезд партии. Первого октября 2012 года основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями выиграла парламентские выборы и пришла к власти. Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия - "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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