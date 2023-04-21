https://sputnik-georgia.ru/20230421/oppozitsiya-khochet-sozdat-dokazatelstva-dlya-ssha--papuashvili-o-reshenii-po-sudyam-276938594.html

Оппозиция хочет создать доказательства для США – Папуашвили о санкциях против судей

Оппозиция хочет создать доказательства для США – Папуашвили о санкциях против судей

Решение Госдепа США по грузинским судьям было принято на основе информации из открытых источников, ранее заявила посол в Грузии 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T11:56+0400

2023-04-21T11:56+0400

2023-04-21T12:47+0400

санкции сша против судей грузии

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сша

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Оппозиции настаивает на формировании парламентской следственной комиссии для того, чтобы создать доказательства правильности решения Госдепа США, который обвинил четырех грузинских судей в коррупции и ввел против них визовые ограничения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Правящая "Грузинская мечта" накануне в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда. По его словам, согласно логике оппозиции, комиссия должна быть создана только исходя из того, что Грузия обязана принимать меры, как только Госдеп что-то скажет. Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день>>Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол. По словам Дегнан, расследование публичных источников в связи с этими людьми является прерогативой правительства Грузии. Как отметил глава грузинского парламента, за последний год все политические обострения в Грузии касались вопросов, привнесенных извне. При этом Папуашвили напомнил оппозиционным коллегам, что представлять свой народ и избирателей в законодательном органе Грузии является огромной привилегией. "Это большая честь и большая ответственность. Растрачивать эту ответственность на основании решений чужой страны и формировании политической повестки, это настолько не патриотичное поведение, что оно не вписывается ни в грузинский характер, ни в грузинскую политическую историю", – подчеркнул он. Вопрос судейОппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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