https://sputnik-georgia.ru/20230420/delo-printsipa-deputaty-parlamenta-gruzii-ne-mogut-golosovat-tretiy-den-276923880.html

Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день

Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день

Мы принципиально придерживаемся этой позиции, заявил лидер правящей партии 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T21:08+0400

2023-04-20T21:08+0400

2023-04-20T22:09+0400

грузия

новости

политика

сша

келли дегнан

шалва папуашвили

мамука мдинарадзе

госдепартамент сша

грузинская мечта

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322208_0:505:2731:2041_1920x0_80_0_0_fad076f1ea71b6613d03134f439a5e26.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Парламент Грузии так и не смог проголосовать за текущие проекты на пленарной неделе из-за вопроса создания парламентской следственной комиссии по судьям. По регламенту для начала голосования необходимо, чтобы регистрацию прошли не менее половины списочного состава депутатов парламента, однако правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте, три дня отказывалась проходить регистрацию, чтобы не дать оппозиции создать следственную комиссию для расследования возможной коррупции в судебной системе. В ответ на это представители оппозиции обвинили правящую партию в препятствовании работе законодательного органа. "Из-за решения большинства парализована работа парламента. Вы два года обвиняете нас в том, что оппозиция не работает, а сейчас большинство решило для того, чтобы не была создана парламентская следственная комиссия, не проводить голосование. Из-за вас блокирована вся работа парламента", – сказала депутат от оппозиции Хатуна Самнидзе. В ответ на это лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что у правящей партии по регламенту достаточно рычагов, чтобы заблокировать работу следственной комиссии, созданной оппозицией, но оно приняло принципиальное решение не дать создать комиссию. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>"Мы не препятствуем деятельности парламента. Все вопросы, вынесенные на голосование, будут решены в свое время. Мы также пройдем темы и даем гарантию, что у работы парламента не будет проблем", – сказал Мдинарадзе. Между тем большинство обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. "Работа парламента будет парализована третий день из-за бойкота власти", – сказала депутат от оппозиции Тинатин Бокучава. В ответ на это председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент Грузии, наоборот, сейчас самый живой. При этом он напомнил оппозиции, как они собирались отказаться от мандатов сразу после выборов. "То, что вы сидите тут, это потому, что "Грузинская мечта" не лишила вас мандатов, несмотря на ваше требование. Именно так состоялся парламент и демократия", – сказал Папуашвили. Работа на пленарной сессии снова завершилась отсутствием кворума и голосование за проекты, среди которых: введение штрафов за вандализм, избрание независимых членов Высшего совета юстиции, введения в Грузии специальности парамедика, проект закона "О деолигархизации" так и не состоялось. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, госдепартамент сша, грузинская мечта, антироссийские санкции