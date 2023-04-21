https://sputnik-georgia.ru/20230421/ubiystvo-grazhdanina-britanii-v-gruzii-prigovor-osuzhdennym-ostalsya-v-sile-276950861.html

Убийство гражданина Британии в Грузии: приговор осужденным остался в силе

Убийство гражданина Британии в Грузии: приговор осужденным остался в силе

Один из виновных получил 21 год тюрьмы, а двое – по 20 лет, несовершеннолетнего соучастника убийства приговорили к 12 годам лишения свободы 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T17:34+0400

2023-04-21T17:34+0400

2023-04-21T17:34+0400

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горийский районный суд

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор всем пятерым фигурантам дела об убийстве гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Тело 28-летнего Томаса Кеннеди было обнаружено 8 октября 2021 года в реке у села Квахврели Горийского района. Полиция задержала подозреваемых спустя два дня. Апелляционный суд оставил в силе решение Горийского районного суда от июня 2022 года, согласно которому четверо фигуратов дела, в том числе несовершеннолетний, были признаны виновными в умышленном убийство при отягчающих обстоятельствах и групповом разбое. Один из виновных получил 21 год тюрьмы, а двое – по 20 лет, несовершеннолетнего соучастника убийства приговорили к 12 годам лишения свободы. Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году >>Еще один фигурант дела получил шесть лет тюрьмы за недонесение об особо тяжком преступлении. Согласно материалам дела, 7 октября 2021 года в городе Гори четверо человек, среди которых был несовершеннолетний, напали на гражданина Великобритании, с применением насилия отобрали у него мобильный телефон, банковскую пластиковую карту и наличные деньги. В целях сокрытия преступления злоумышленники нанесли британцу множественные телесные повреждения, а после утопили в реке Кура. Горийский суд признал виновными обвиняемых в убийстве Кеннеди >>Следствие также установило, что обвиняемые рассказали о случившемся своему другу, который не сообщил в полицию об этом особо тяжком преступлении. Томас Кеннеди был студентом одного из музыкальных колледжей. Он приехал в Грузию 30 августа 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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