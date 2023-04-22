https://sputnik-georgia.ru/20230422/u-aktsiy-oppozitsii-net-drugikh-tseley-krome-revolyutsii--gruzinskaya-mechta-276968223.html
У акций оппозиции нет других целей, кроме революции – "Грузинская мечта"
У акций оппозиции нет других целей, кроме революции – "Грузинская мечта"
Общество должно вынести политический приговор таким попыткам, заявил Гия Вольский 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T18:00+0400
2023-04-22T18:00+0400
2023-04-22T18:00+0400
грузинская мечта
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илья дарчиашвили
георгий вашадзе
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Акции оппозиции преследуют одну цель – начать революцию, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста."Когда во главе акции стоит человек, не преследующий иной цели, как развитие революционных процессов, и создает особые форматы для подключения людей в этот процесс, такое нельзя приветствовать, общество должно вынести политический приговор таким попыткам", – сказал Вольский."Грузинская мечта" уже трижды сорвала голосование в парламенте по вопросу создания комиссии, отказавшись проходить регистрацию. Протест "Грузинской мечты" не помешает принятию парламентом важных решений – Кобахидзе >>По регламенту для регистрации нужны голоса как минимум 76 депутатов, соответственно, без правящей партии эту процедуру не пройти. Оппозиции хватает голосов лишь на создание самой комиссии – для этого нужно минимум 50 голосов, но до этого дело не доходит. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта, политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, илья дарчиашвили, георгий вашадзе, госдепартамент сша
грузинская мечта, политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, илья дарчиашвили, георгий вашадзе, госдепартамент сша
У акций оппозиции нет других целей, кроме революции – "Грузинская мечта"
Общество должно вынести политический приговор таким попыткам, заявил Гия Вольский
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Акции оппозиции преследуют одну цель – начать революцию, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста.
"Когда во главе акции стоит человек, не преследующий иной цели, как развитие революционных процессов, и создает особые форматы для подключения людей в этот процесс, такое нельзя приветствовать, общество должно вынести политический приговор таким попыткам", – сказал Вольский.
"Грузинская мечта" уже трижды сорвала голосование в парламенте по вопросу создания комиссии, отказавшись проходить регистрацию.
По регламенту для регистрации нужны голоса как минимум 76 депутатов, соответственно, без правящей партии эту процедуру не пройти. Оппозиции хватает голосов лишь на создание самой комиссии – для этого нужно минимум 50 голосов, но до этого дело не доходит.
Вопрос судей
Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.