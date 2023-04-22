https://sputnik-georgia.ru/20230422/u-aktsiy-oppozitsii-net-drugikh-tseley-krome-revolyutsii--gruzinskaya-mechta-276968223.html

У акций оппозиции нет других целей, кроме революции – "Грузинская мечта"

У акций оппозиции нет других целей, кроме революции – "Грузинская мечта"

Общество должно вынести политический приговор таким попыткам, заявил Гия Вольский 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T18:00+0400

2023-04-22T18:00+0400

2023-04-22T18:00+0400

грузинская мечта

политика

грузия

новости

сша

келли дегнан

илья дарчиашвили

георгий вашадзе

госдепартамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Акции оппозиции преследуют одну цель – начать революцию, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста."Когда во главе акции стоит человек, не преследующий иной цели, как развитие революционных процессов, и создает особые форматы для подключения людей в этот процесс, такое нельзя приветствовать, общество должно вынести политический приговор таким попыткам", – сказал Вольский."Грузинская мечта" уже трижды сорвала голосование в парламенте по вопросу создания комиссии, отказавшись проходить регистрацию. Протест "Грузинской мечты" не помешает принятию парламентом важных решений – Кобахидзе >>По регламенту для регистрации нужны голоса как минимум 76 депутатов, соответственно, без правящей партии эту процедуру не пройти. Оппозиции хватает голосов лишь на создание самой комиссии – для этого нужно минимум 50 голосов, но до этого дело не доходит. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская мечта, политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, илья дарчиашвили, георгий вашадзе, госдепартамент сша