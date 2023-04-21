https://sputnik-georgia.ru/20230421/gruzinskaya-mechta-ne-otkazhetsya-ot-printsipov-kak-budet-rabotat-parlament-276959722.html

"Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент

"Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент

В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию, заявил лидер правящей партии 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T22:37+0400

2023-04-21T22:37+0400

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госдепартамент сша

сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принципиально не дать создать оппозиции следственную комиссию для расследования вероятной коррупции в судебной системе, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование в парламенте из-за решения оппозиции создать следственную парламентскую комиссию по вероятной коррупции в судебной системе. По его словам, правящая партия действует строго в рамках Конституции. "В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию. Это наша принципиальная позиция", – сказал Кобахидзе. Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>При этом он подчеркнул, что работа в парламенте продолжится. "Все необходимые для страны решения будут приняты, мы будем действовать в рамках конституции и регламента и проследим, чтобы "Национальное движение" не смогло создать комиссию при суде, а также обеспечим надлежащее функционирование парламента ", – сказал Кобахидзе. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>В то же время глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что для партии важны доказательства виновности грузинских судей. "Мы продолжаем требовать представления доказательств, хотя видим, что посол не считает грузинское общество достойным представления доказательств, связанных с введением санкций против четырех судей, что категорически неприемлемо", – сказал Кобахидзе. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии