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"Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент
"Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент
В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию, заявил лидер правящей партии 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T22:37+0400
2023-04-21T22:37+0400
2023-04-21T22:59+0400
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ираклий кобахидзе
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госдепартамент сша
сша
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принципиально не дать создать оппозиции следственную комиссию для расследования вероятной коррупции в судебной системе, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование в парламенте из-за решения оппозиции создать следственную парламентскую комиссию по вероятной коррупции в судебной системе. По его словам, правящая партия действует строго в рамках Конституции. "В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию. Это наша принципиальная позиция", – сказал Кобахидзе. Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>При этом он подчеркнул, что работа в парламенте продолжится. "Все необходимые для страны решения будут приняты, мы будем действовать в рамках конституции и регламента и проследим, чтобы "Национальное движение" не смогло создать комиссию при суде, а также обеспечим надлежащее функционирование парламента ", – сказал Кобахидзе. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>В то же время глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что для партии важны доказательства виновности грузинских судей. "Мы продолжаем требовать представления доказательств, хотя видим, что посол не считает грузинское общество достойным представления доказательств, связанных с введением санкций против четырех судей, что категорически неприемлемо", – сказал Кобахидзе. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. "Сила народа": посольством США в Грузии руководят коррупционные интересы >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии
"Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент
22:37 21.04.2023 (обновлено: 22:59 21.04.2023)
В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принципиально не дать создать оппозиции следственную комиссию для расследования вероятной коррупции в судебной системе, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
"Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, трижды сорвала голосование в парламенте из-за решения оппозиции создать следственную парламентскую комиссию по вероятной коррупции в судебной системе.
"Нам было оскорбительно введение санкций против судей и введение для них визовых ограничений. Это был грубый шаг против грузинского государства – ввести санкции против судей без каких-либо доказательств. Поэтому у нас нет другой альтернативы, как занять принципиальную позицию по этой теме", – сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, правящая партия действует строго в рамках Конституции.
"В рамках действующей Конституции и регламента у нас есть все возможности не дать "Нацдвижению" создать следственную комиссию. Это наша принципиальная позиция", – сказал Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что работа в парламенте продолжится.
"Все необходимые для страны решения будут приняты, мы будем действовать в рамках конституции и регламента и проследим, чтобы "Национальное движение" не смогло создать комиссию при суде, а также обеспечим надлежащее функционирование парламента ", – сказал Кобахидзе.
В то же время глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что для партии важны доказательства виновности грузинских судей.
"Мы продолжаем требовать представления доказательств, хотя видим, что посол не считает грузинское общество достойным представления доказательств, связанных с введением санкций против четырех судей, что категорически неприемлемо", – сказал Кобахидзе.
Вопрос судей
Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.