https://sputnik-georgia.ru/20230423/glavvrach-detskoy-bolnitsy-o-dolgosrochnom-effekte-vokszogo-govorit-rano-276990410.html

Главврач детской больницы: о долгосрочном эффекте "Воксзого" говорить рано

Главврач детской больницы: о долгосрочном эффекте "Воксзого" говорить рано

Если завтра будет принято решение и препарат будет введен, к его использованию нужно подготовиться, заявил врач 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T12:29+0400

2023-04-23T12:29+0400

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грузия

общество

иване чхаидзе

всемирная организация здравоохранения

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Использование препарата "Воксзого" (Восоритид) для пациентов с ахондроплазией требует специальной подготовки, считает главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Родители детей с редким заболеванием ахондроплазией уже несколько дней проводят круглосуточную акцию протеста у здания правительственной канцелярии. Родители требуют от государства предоставить им дорогостоящий препарат для лечения детей, хотя координационный совет не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата. По его словам, до сих пор в Грузии не существовало протокола лечения этого заболевания и только несколько недель назад была создана группа специалистов для решения вопроса. "В группу специалистов вошли лучшие в Грузии генетики, эндокринологи, педиатры и травматологи. Над созданием протокола работает междисциплинарная группа, в деятельности которой участвуют и родители. Этот процесс очень прозрачен и динамичен. Это шаг вперед, потому что введение "Восоритида" должно проходить по протоколу", – отметил Чхаидзе. Как отметил главврач, национальный протокол будет готов в ближайшее время. Минздрав консультируется с ВОЗ по поводу лечения редкого заболевания в Грузии >>По его словам, этот препарат новый и в то же время единственный, разработанный специально для лечения этого заболевания. "Лекарство, созданное американской компанией, предполагает ежедневные инъекции. В исследовании, одобренном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), участвовал 121 ребенок. Через 1 год средний результат, полученный с помощью этого препарата, составил 1,57 сантиметра роста по сравнению с группой плацебо. Пока информации о более поздних результатах меньше", – сказал Чхаидзе. Родители детей с редким заболеванием требуют от Минздрава профинансировать новый препарат >>Как подчеркнул главврач детской больниц, в том случае, если какая-либо страна Европейского союза возьмет на себя ответственность и профинансирует лекарство для лечения ахондроплазии из государственного бюджета, Грузия также возьмет на себя эту ответственность. Как ранее отметил глава грузинского представительства Всемирной организации здравоохранения Сильвиу Доменте, препарат "Восоритид" в настоящее время не входит в список основных лекарственных средств ВОЗ. По его словам, количество стран в Европе, проводивших оценку этого препарата, очень мало, в основном это западноевропейские страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии