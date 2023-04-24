https://sputnik-georgia.ru/20230424/talakvadze-ob-initsiative-oppozitsii-sudit-sudey---eto-anomaliya--277004101.html

Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия

Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия

После введения визовых ограничений для грузинских судей со стороны США, оппозиция требует создать комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной... 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T11:54+0400

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сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Представители радикальной оппозиции хотят осудить грузинский суд, что совершенно неприемлемо и аномально, заявил вице-спикер-парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Правящая "Грузинская мечта" на прошлой неделе в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.Суд является частью государственной системы Грузии, которая служит публичным интересам наших граждан, отметил политик.Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей>>Как отметил Талаквадзе, радикальная оппозиция заинтересована в создании временной следственной комиссии по нескольким причинам, в том числе для того, чтобы воспрепятствовать выполнению рекомендаций для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз. Еще одна цель – отомстить тем судьям, которые, по словам Талаквадзе, совершенно справедливо осудили их политических лидеров. Кроме того, как отметил вице-спикер, они также хотят добиться определенного влияния на суд и повлиять на независимость суда. "Именно этим объясняется та аномалия и абсолютное непонимание, которые противоречат как Конституции Грузии, так и европейским принципам правосудия и верховенства закона. Мы являемся государством и, естественно, мы всегда будем защищать интересы нашего государства, в том числе от такого вмешательства, которого в этом случае хочет радикальная оппозиция", – подчеркнул Талаквадзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства>>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии