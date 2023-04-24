Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230424/talakvadze-ob-initsiative-oppozitsii-sudit-sudey---eto-anomaliya--277004101.html
Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия
Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия
После введения визовых ограничений для грузинских судей со стороны США, оппозиция требует создать комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной... 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T11:54+0400
2023-04-24T12:02+0400
политика
грузия
новости
арчил талаквадзе
келли дегнан
грузинская мечта
госдепартамент сша
сша
санкции сша против судей грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136362_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f8c2c2a4901a87846238144b90bc3d08.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Представители радикальной оппозиции хотят осудить грузинский суд, что совершенно неприемлемо и аномально, заявил вице-спикер-парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Правящая "Грузинская мечта" на прошлой неделе в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.Суд является частью государственной системы Грузии, которая служит публичным интересам наших граждан, отметил политик.Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей&gt;&gt;Как отметил Талаквадзе, радикальная оппозиция заинтересована в создании временной следственной комиссии по нескольким причинам, в том числе для того, чтобы воспрепятствовать выполнению рекомендаций для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз. Еще одна цель – отомстить тем судьям, которые, по словам Талаквадзе, совершенно справедливо осудили их политических лидеров. Кроме того, как отметил вице-спикер, они также хотят добиться определенного влияния на суд и повлиять на независимость суда. "Именно этим объясняется та аномалия и абсолютное непонимание, которые противоречат как Конституции Грузии, так и европейским принципам правосудия и верховенства закона. Мы являемся государством и, естественно, мы всегда будем защищать интересы нашего государства, в том числе от такого вмешательства, которого в этом случае хочет радикальная оппозиция", – подчеркнул Талаквадзе. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства&gt;&gt;При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136362_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c24cf4e15221c597559fe6450a73ee82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии

Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия

11:54 24.04.2023 (обновлено: 12:02 24.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerАрчил Талаквадзе
Арчил Талаквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
После введения визовых ограничений для грузинских судей со стороны США, оппозиция требует создать комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Представители радикальной оппозиции хотят осудить грузинский суд, что совершенно неприемлемо и аномально, заявил вице-спикер-парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Правящая "Грузинская мечта" на прошлой неделе в третий раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. "Грузинскую мечту" обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.

"Радикальная оппозиция хочет осудить суд. В любом уважающем себя государстве, в любом европейском государстве было бы неприемлемо, чтобы какая-то политическая партия осудила суд", – заявил Талаквадзе.

Суд является частью государственной системы Грузии, которая служит публичным интересам наших граждан, отметил политик.
Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей>>
Как отметил Талаквадзе, радикальная оппозиция заинтересована в создании временной следственной комиссии по нескольким причинам, в том числе для того, чтобы воспрепятствовать выполнению рекомендаций для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз.

Еще одна цель – отомстить тем судьям, которые, по словам Талаквадзе, совершенно справедливо осудили их политических лидеров. Кроме того, как отметил вице-спикер, они также хотят добиться определенного влияния на суд и повлиять на независимость суда.

"Именно этим объясняется та аномалия и абсолютное непонимание, которые противоречат как Конституции Грузии, так и европейским принципам правосудия и верховенства закона. Мы являемся государством и, естественно, мы всегда будем защищать интересы нашего государства, в том числе от такого вмешательства, которого в этом случае хочет радикальная оппозиция", – подчеркнул Талаквадзе.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства>>
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0