https://sputnik-georgia.ru/20230421/u-oppozitsii-net-shansov-lider-gruzinskoy-mechty-pro-aktsii-protiv-sudey-276960413.html
У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей
У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей
Общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы, заявил депутат 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T23:27+0400
2023-04-21T23:27+0400
2023-04-21T23:59+0400
грузия
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ираклий кобахидзе
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санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. У оппозиции нет ресурса, чтобы собрать людей на акцию протеста, тем более на акцию против судей, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста. В правящей партии называют "Стратегию Агмашенебели" частью главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение".По его словам, общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы. Между тем идея Вашадзе не нашла поддержки даже у оппозиции, поддерживающей создание комиссии. "Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент >>"Пока что у нас все хорошо. В рамках этой комиссии мы заставили "Грузинскую мечту" отказаться от принятия законов. Лучшего нельзя и представить. Если оппозиция начнет разговаривать друг с другом, это тоже будет хорошо. Что касается выхода на улицы, то я думаю, что у некоторых оппозиционеров плохие воспоминания об улице и им лучше продолжать работать в парламенте", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, санкции сша против судей грузии
У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей
23:27 21.04.2023 (обновлено: 23:59 21.04.2023)
Общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. У оппозиции нет ресурса, чтобы собрать людей на акцию протеста, тем более на акцию против судей, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста. В правящей партии называют "Стратегию Агмашенебели" частью главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение".
"У коллективного "Нацдвижения" нет ресурса улицы. Они ни в коем случае не смогут мобилизовать людей на улице, тем более на такую тему, на которую у людей есть соответствующая реакция. Когда бездоказательно вводят санкции против грузинских судей, в обществе есть соответствующая реакция – недовольство этим процессом", – сказал Кобахидзе.
По его словам, общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы.
Между тем идея Вашадзе не нашла поддержки даже у оппозиции, поддерживающей создание комиссии.
"Пока что у нас все хорошо. В рамках этой комиссии мы заставили "Грузинскую мечту" отказаться от принятия законов. Лучшего нельзя и представить. Если оппозиция начнет разговаривать друг с другом, это тоже будет хорошо. Что касается выхода на улицы, то я думаю, что у некоторых оппозиционеров плохие воспоминания об улице и им лучше продолжать работать в парламенте", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Вопрос судей
Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.