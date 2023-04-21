https://sputnik-georgia.ru/20230421/u-oppozitsii-net-shansov-lider-gruzinskoy-mechty-pro-aktsii-protiv-sudey-276960413.html

У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей

У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей

Общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы, заявил депутат 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T23:27+0400

2023-04-21T23:27+0400

2023-04-21T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. У оппозиции нет ресурса, чтобы собрать людей на акцию протеста, тем более на акцию против судей, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После того как "Грузинская мечта", отказавшись проходить регистрацию для голосования в парламенте Грузии, сорвала голосование за создание следственной комиссии по вероятной коррупции в судебной системе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с призывом начать акции протеста. В правящей партии называют "Стратегию Агмашенебели" частью главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение".По его словам, общество не приемлет осуждения судей без доказательств и не выйдет на улицы. Между тем идея Вашадзе не нашла поддержки даже у оппозиции, поддерживающей создание комиссии. "Грузинская мечта" не откажется от принципов: как будет работать парламент >>"Пока что у нас все хорошо. В рамках этой комиссии мы заставили "Грузинскую мечту" отказаться от принятия законов. Лучшего нельзя и представить. Если оппозиция начнет разговаривать друг с другом, это тоже будет хорошо. Что касается выхода на улицы, то я думаю, что у некоторых оппозиционеров плохие воспоминания об улице и им лучше продолжать работать в парламенте", – сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. Вопрос судей Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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