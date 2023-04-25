https://sputnik-georgia.ru/20230425/terpenie-gruzinskoy-obschestvennosti-na-predele-iz-za-davleniya-zapada----deputat-277054025.html

Терпение грузинской общественности на пределе из-за давления Запада - депутат

Терпение грузинской общественности на пределе из-за давления Запада - депутат

Рабское отношение правительства времен президентства Михаила Саакашвили подорвало государственность страны, считает депутат Дмитрий Хундадзе 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T14:31+0400

2023-04-25T14:31+0400

2023-04-25T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Терпение грузинской общественности достигает пика, и чем больше усиливается давление из-за рубежа, тем больше грузинское общество набирает силу для защиты интересов страны, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. "Силу народа" в начале августа 2022 года основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Как отметил депутат, невообразимая атака на грузинское государство со стороны Запада увеличивает негативные настроения среди народа. По словам Хундадзе, вассальное партнерство с Западом и, в частности, с США, было ожидаемо, учитывая реалии прошлого. Рабское отношение правительства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подорвало государственность страны и оскорбило национальное достоинство, отметил он. По словам Хундадзе, оскорбление и унижение грузинского государства со стороны Запада достигает своего пика. "Параллельно достигает пика и терпение грузинского общества, которое обязательно лопнет… Грузинский народ знает, что Грузия принадлежит им, и эту собственность они никому не уступят. Они также знают, что партнерство с международным сообществом должно основывается на дружбе, а не на директивах, исполнять которые они требуют безоговорочно", - написал Хундадзе. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства>>По его словам, народ также знает, что они не отдадут свою родину в управление чужой стране и сами встанут на ее защиту. По словам депутата, несправедливое решение Евросоюза относительно статуса кандидата для членства в ЕС, а также оскорбительные заявления ряда европейских политиков очень разозлили грузинский народ. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Оппозиция хочет создать доказательства для США – Папуашвили о санкциях против судей>>В своем заявлении Хундадзе раскритиковал и посла США в Грузии Келии. По его словам, гнев общественности вызвали действия дипломата, тенденциозные политические заявления, открытое вмешательство во внутренние дела государства и, наконец, санкции, введенные в отношении грузинских судей Госдепартаментом США. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии заявили о неприемлемости таких обвинений без предоставления доказательств. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Спикер парламента: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС усиливает недоброжелателей>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала она. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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