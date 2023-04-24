https://sputnik-georgia.ru/20230424/delo-ne-v-dengakh--premer-gruzii-obratilsya-k-roditelyam-detey-s-redkim-zabolevaniem-277026469.html

"Дело не в деньгах" – премьер Грузии обратился к родителям детей с редким заболеванием

"Дело не в деньгах" – премьер Грузии обратился к родителям детей с редким заболеванием

Правительство Грузии отказывается финансировать лекарство от карликовости до завершения испытаний 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T18:03+0400

2023-04-24T18:03+0400

2023-04-24T18:03+0400

грузия

новости

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минздрав

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Грузии не отказывает детям, больным редким генетическим заболеванием, ахондроплазией, в финансировании нового и единственного в мире лекарства, а лишь ждет завершения испытаний препарата и выявления возможных побочных эффектов, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Родители детей с ахондроплазией проводят в Тбилиси перманентные акции протеста и требуют от государства профинансировать для их детей первый в мире препарат против карликовости. К родителям присоединились представители некоторых оппозиционных партий. Премьер заявил, что они используют родителей для получения политических дивидендов, и призвал родителей не участвовать в их кампании.Премьер призвал дождаться указаний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава правительства отметил, что лекарство создала американская компания и даже в США пока не начали данную программу. Государство оплатит лечение детей с онкозаболеваниями – премьер Грузии>>Ни в одной из 200 странах мира данная программа не финансируется государством, все ждут завершения исследования и указаний ВОЗ, сообщил Гарибашвили.Премьер пообещал, что Минздрав Грузии будет на постоянной связи с компанией-производителем, с ВОЗ, со странами Европы, США и как только решится данный вопрос и несколько стран начнут лечение по этому гайдлайну, то Грузия присоединится к данной программе. По словам главы правительства, вокруг этого вопроса много дезинформации: будто без этого лекарства жизни пациентов угрожает опасность, а с ним все изменится, что является большой ложью. Главврач детской больницы: о долгосрочном эффекте "Воксзого" говорить рано>>Правительство Грузии делает все, чтобы улучшить будущее детей, отметил премьер. Он напомнил, что в 2023 году правительство выделило 465 миллионов лари на выплату ежемесячных пособий в размере 200 лари каждому социально незащищенному ребенку. На лечение детей с сахарным диабетом государство тратит 30 миллионов лари. Всего с 2012 года по сей день государство потратило 7 миллиардов лари на финансирование 11 миллионов медицинских случаев для трех миллионов граждан. Между тем с решением правительства не согласны родители детей с ахондроплазией. Они уже шестой день продолжают проводить акции протеста у здания правительства. По их словам, они не разойдутся до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Участники акции пытались перекрыть улицу в Тбилиси, однако правоохранители не позволили им это. В Грузии протестуют родители детей с ахондроплазией – видео>>В начале апреля Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии "Воксзого" (Восоритид). В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя в странах до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками. Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, минздрав, ираклий гарибашвили