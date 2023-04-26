https://sputnik-georgia.ru/20230426/lidery-gruzinskoy-mechty-mogut-popast-pod-sanktsii-277090781.html

Лидеры "Грузинской мечты" могут попасть под санкции?

Лидеры "Грузинской мечты" могут попасть под санкции?

Независимый депутат считает, что лидеры правящей партии должны попасть под санкции США из-за того, что парализуют работу парламента Грузии 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T15:59+0400

2023-04-26T15:59+0400

2023-04-26T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Требование ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" абсурдно и лишено логики, заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе. Независимый депутат Тамар Кордзая ранее заявила, что спикер парламента Шалва Папуашвили, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе должны стать претендентами на попадание под санкции США, так как они парализуют работу законодательного органа. Недовольство депутата вызвано тем, что "Грузинская мечта" помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Что касается создания комиссии, Сарджвеладзе заявил, что проведение следственных процедур – обязанность соответствующих структур, а не парламента. Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства>>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, сша, тбилиси, тамар кордзая, санкции сша против судей грузии