https://sputnik-georgia.ru/20230428/oppozitsiya-khochet-povliyat-na-sud---deputat-o-sozdanii-komissii-v-parlamente-gruzii-277143108.html

Оппозиция хочет повлиять на суд – депутат о создании комиссии в парламенте Грузии

Оппозиция хочет повлиять на суд – депутат о создании комиссии в парламенте Грузии

У власти есть рычаги для того, чтобы не дать деструктивным группам привнести политику в суд, заявил депутат 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T12:12+0400

2023-04-28T12:12+0400

2023-04-28T12:29+0400

политика

грузия

новости

анри оханашвили

грузинская мечта

сша

санкции сша против судей грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250315476_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6dfc51c4fb0988a680a208e15f1cbb3f.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Требование оппозиции создать парламентскую следственную комиссию служит давлению на судебную систему, а не установлению объективности, заявил глава юридического комитета парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили. "Грузинская мечта" ранее не дала возможность оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Партию обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда. Оппозиционные депутаты выступили с инициативой о создании следственной комиссии в парламенте, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия>>По словам Оханашвили, уже многие годы грузинская общественность наблюдает за тем, что радикальные оппозиционные группы имеют прямое намерение политизировать правосудие. Как отметил депутат, этот процесс начался сразу после ухода "Единого национального движения" из власти. "Вы помните в 2013 году и позже призывы к "Грузинской мечте" о том, что ни один судья не должен быть уволен из судебной системы. Напротив, должны были быть созданы гарантии для судебной системы", – сказал Оханашвили.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта, сша, санкции сша против судей грузии