https://sputnik-georgia.ru/20230501/ekspert-rasskazal-o-fenomene-rossiyskikh-deneg-v-gruzii-277241266.html

Эксперт рассказал о феномене "российских денег" в Грузии

Эксперт рассказал о феномене "российских денег" в Грузии

Гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банках, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых – ИП 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T17:35+0400

2023-05-01T17:35+0400

2023-05-01T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Возможный "отток" россиян из Грузии критически не повлияет на экономику страны, она продолжит развиваться и дальше в соответствии со своим потенциалом, считает заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин. Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Феномен "российских денег" в Грузии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Национальная валюта Грузии стремительно укрепляется, и это происходит не без участия граждан России. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4% – сейчас курс лари по отношению к доллару США установлен в размере 2,4967 GEL/$1. По словам эксперта, Грузия занимает второе место в регионах Европы и Центральной Азии после Армении по такому резкому скачку экономического роста. Гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банках, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых – ИП. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1255,7 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов.Курс доллара в Грузии упал ниже 2,5 GEL/$1 впервые за пять лет >>При этом эксперт считает, что "отток" россиян из Грузии критическим образом не отразится на экономике страны, так как остальные направления торгово-экономических отношений между Россией и Грузией развиваются в положительном ключе. Эксперт назвал сотрудничество между Россией и Грузией в торгово-экономическом направлении своего рода феноменальным – в условиях, когда между двумя странами нет дипломатических отношений. Говоря о том, какие факторы могут повлиять на массовый отъезд россиян из Грузии обратно в Россию или другие страны, эксперт в первую очередь отметил внутриполитическую ситуацию. И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>"Если политики не будут создавать какие-то барьеры, препятствия, то процесс сотрудничества между двумя странами продолжится, потому что это выгодно обеим сторонам", – заявил эксперт. Однако Пылин подчеркнул, что существует ряд мер, которые "подстегнули бы еще больше" сотрудничество между Россией и Грузией, например, возобновление прямого авиасообщения, которое отсутствует с 2019 года. Денежные переводы растут – лидер по перечислениям Россия >>"Это еще больше бы простимулировало рост туристического потока", – отметил специалист. Что касается сферы туризма, то в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, из них около 1,1 миллиона – граждане России. В целом в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, россия, новости, политика, экономика, грузино-российские отношения