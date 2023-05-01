https://sputnik-georgia.ru/20230501/sanktsii-ssha-bez-dokazatelstv-spiker-parlamenta-gruzii-napomnil-o-nepriemlemosti-resheniya-277244908.html

Санкции США без доказательств: спикер парламента Грузии напомнил о неприемлемости решения

Санкции США без доказательств: спикер парламента Грузии напомнил о неприемлемости решения

Вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку на текущую неделю, заявил спикер 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T20:06+0400

2023-05-01T20:06+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Посол США Келли Дегнан по сей день не считает нужным сообщить, на каком основании были введены визовые ограничения в отношении грузинских судей, что неприемлемо, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Папуашвили сделал заявление на заседании бюро, где оппозиционные депутаты вновь подняли вопрос создания парламентской комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе, против чего выступает правящая партия "Грузинская мечта". С указанной инициативой оппозиционеры выступили после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". По его словам, на месте оппозиции, он бы заинтересовался тем, какие существуют доказательства, а не требовал бы создания комиссии, которая создаст доказательства или укрепит решение, принятое Госдепом США. "На мой взгляд, это в первую очередь обесценивает вашу роль, как члена парламента, и роль парламента в целом. В связи с этим, может, вы представляете себе парламент, как некую канцелярию других государственных ведомств, которая должна собирать доказательства и поддерживать чужое решение", – заявил Папуашвили. Оппозиция хочет повлиять на суд – депутат о создании комиссии в парламенте Грузии >>"Грузинская мечта" ранее не дала возможность оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Партию обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда. Как разъяснил Папуашвили, вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку парламента на текущую неделю. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия>>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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