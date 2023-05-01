https://sputnik-georgia.ru/20230501/sanktsii-ssha-bez-dokazatelstv-spiker-parlamenta-gruzii-napomnil-o-nepriemlemosti-resheniya-277244908.html
Санкции США без доказательств: спикер парламента Грузии напомнил о неприемлемости решения
Санкции США без доказательств: спикер парламента Грузии напомнил о неприемлемости решения
Вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку на текущую неделю, заявил спикер 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T20:06+0400
2023-05-01T20:06+0400
2023-05-01T20:06+0400
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госдепартамент сша
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Посол США Келли Дегнан по сей день не считает нужным сообщить, на каком основании были введены визовые ограничения в отношении грузинских судей, что неприемлемо, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Папуашвили сделал заявление на заседании бюро, где оппозиционные депутаты вновь подняли вопрос создания парламентской комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе, против чего выступает правящая партия "Грузинская мечта". С указанной инициативой оппозиционеры выступили после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". По его словам, на месте оппозиции, он бы заинтересовался тем, какие существуют доказательства, а не требовал бы создания комиссии, которая создаст доказательства или укрепит решение, принятое Госдепом США. "На мой взгляд, это в первую очередь обесценивает вашу роль, как члена парламента, и роль парламента в целом. В связи с этим, может, вы представляете себе парламент, как некую канцелярию других государственных ведомств, которая должна собирать доказательства и поддерживать чужое решение", – заявил Папуашвили. Оппозиция хочет повлиять на суд – депутат о создании комиссии в парламенте Грузии >>"Грузинская мечта" ранее не дала возможность оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Партию обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда. Как разъяснил Папуашвили, вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку парламента на текущую неделю. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия>>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, шалва папуашвили, грузинская мечта, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, шалва папуашвили, грузинская мечта, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
Санкции США без доказательств: спикер парламента Грузии напомнил о неприемлемости решения
Вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку на текущую неделю, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Посол США Келли Дегнан по сей день не считает нужным сообщить, на каком основании были введены визовые ограничения в отношении грузинских судей, что неприемлемо, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили сделал заявление на заседании бюро, где оппозиционные депутаты вновь подняли вопрос создания парламентской комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе, против чего выступает правящая партия "Грузинская мечта". С указанной инициативой оппозиционеры выступили после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"К сожалению, по сей день посол не считает нужным сказать грузинскому обществу, какие доказательства существуют на этот счет. Неприемлемо, когда против граждан Грузии вводятся санкции таким образом, что никто не считает остальных граждан Грузии достойными сказать, что является тому основанием", – заявил Папуашвили.
По его словам, на месте оппозиции, он бы заинтересовался тем, какие существуют доказательства, а не требовал бы создания комиссии, которая создаст доказательства или укрепит решение, принятое Госдепом США.
"На мой взгляд, это в первую очередь обесценивает вашу роль, как члена парламента, и роль парламента в целом. В связи с этим, может, вы представляете себе парламент, как некую канцелярию других государственных ведомств, которая должна собирать доказательства и поддерживать чужое решение", – заявил Папуашвили.
"Грузинская мечта" ранее не дала возможность оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Партию обвинили в бойкоте парламента и нарушении Конституции. В ответ депутаты от правящей партии заявили, что их позиция принципиальна и тем самым они проявляют солидарность с грузинскими судьями, то есть это акт поддержки независимости суда.
Как разъяснил Папуашвили, вопрос создания следственной комиссии не внесен в повестку парламента на текущую неделю.
"Проект повестки дня пленарного заседания устанавливает бюро парламента Грузии, а затем утверждает парламент. В предложенном проекте повестки голосование не включено", – отметил Папуашвили.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.