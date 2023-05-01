https://sputnik-georgia.ru/20230501/turtsiya-peredala-gruzinskim-spasatelyam-ogneupornoe-obmundirovanie-277232022.html

Турция передала грузинским спасателям огнеупорное обмундирование

Турция передала грузинским спасателям огнеупорное обмундирование

Между Службой управления чрезвычайными ситуациями Грузии и Службой управления катастрофами и чрезвычайными ситуациями Турции в 2018 году был оформлен... 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T15:19+0400

2023-05-01T15:19+0400

2023-05-01T15:19+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 1 мая— Sputnik. Грузинские спасатели получили от посольства Турции в Грузии и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) огнеупорные пожарные формы, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в соцсети. Церемония передачи специальных форм состоялась на территории Службы управлениями чрезвычайных ситуаций. После церемонии прошла встреча главы Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии Теймураза Мгебришвили с послом Турции в Грузии Алии Каан Орбаем. Они рассмотрели вопросы сотрудничества и награждение президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом грузинских спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции >>Посол Турции еще раз поблагодарил Министерство внутренних дел Грузии за спасательную миссию. Между Службой управления чрезвычайными ситуациями Грузии и Службой управления катастрофами и чрезвычайными ситуациями Турции в 2018 году был оформлен меморандум о сотрудничестве. Его главная цель – содействие сотрудничеству двух стран в сфере управления рисками катастроф. С тех пор пожарно-спасательные службы двух стран активно сотрудничают как во время чрезвычайных ситуаций, так и в плане переподготовки грузинских спасателей. В рамках этого сотрудничества в Грузии и Турции прошло не одно учение и программа по переподготовке. Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь >>Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,7 тысячи человек.Во дворце президента Турции в Анкаре 26 апреля Эрдоган передал специальные ордена и благодарственные грамоты руководителям спасательных групп всех стран, включенным в процесс ликвидации последствий стихии. Президент Турции лично поблагодарил спасателей за оказанную помощь и самоотверженность. Гуманитарный груз из Грузии доставили в Турцию>>Специальную награду "Орден высочайшей самоотверженности" получил заместитель главы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями, полковник гражданской безопасности Мамука Сепиашвили. Он руководил грузинской спасательной группой в Адыямане и Антакье. По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили грузинская спасательная группа отправилась в Турцию в первый же день катастрофы. Около 200 спасателей в течение 18 дней принимали участие в ликвидации последствии стихии в двух городах Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, турция, землетрясение в турции 2023