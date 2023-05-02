https://sputnik-georgia.ru/20230502/kaladze-ya-ne-delal-antizapadnykh-zayavleniy-277280483.html

Каладзе: я не делал антизападных заявлений

Каладзе: я не делал антизападных заявлений

В крупнейшей оппозиционной партии собираются предоставить доказательства того, что генсек правящей партии подрывает европейскую интеграцию 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T18:12+0400

2023-05-02T18:12+0400

2023-05-02T18:12+0400

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единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал абсурдными обвинения крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в том, что его заявления содержат антизападную риторику. Во вторник представители "Нацдвижения" провели акцию у мэрии Тбилиси, опротестовав тем самым высказывания Каладзе о том, почему Грузия летом 2022 года не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. По словам мэра, причина в том, что власти Грузии отказались открыть второй фронт и вводить свои санкции против России."Приведите хоть один пример, когда я сделал антизападное заявление. Что было в моем вчерашнем заявлении антизападного? Когда "Национальное движение" начинает говорить о прозападности – вот это самое больше несчастье", – заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" журналистам. Грузии не дали статус кандидата из-за отказа от открытия второго фронта – Каладзе>>На акции протеста представители "Нацдвижения" анонсировали начало кампании против Каладзе и заявили, что предоставят партнерам конкретные материалы о том, как Каладзе "подрывает грузинскую демократию и европейскую интеграцию". Кроме того, члены "Нацдвижения" заявили, что Европа должна рассмотреть вопрос введения санкций против него. В ответ Каладзе назвал "Нацдвижение" криминальной организацией, которая не имеет ничего общего с демократией и прозападностью в целом. "Эта группировка не имеет ничего общего с демократией, демократическими ценностями и европейскостью. Различаются, как небо и земля. Конечно, мои заявления не были антизападными", – отметил Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта, единое нацдвижение