https://sputnik-georgia.ru/20230502/v-tbilisi-rastut-sluchai-napadeniya-domashnikh-sobak-na-lyudey-277281201.html

В Тбилиси растут случаи нападения домашних собак на людей

В Тбилиси растут случаи нападения домашних собак на людей

С начала 2023 года по март включительно поступило более 300 сообщений о нападении или агрессии со стороны собак 02.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Домашние собаки все чаще нападают на людей в Тбилиси, заявил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили в пресс-центре "Квира". Жители Тбилиси обращаются в Агентство с жалобами на агрессию как домашних, так и уличных собак.Владельцы собак часто нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в агентство поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то. "В последнее время у нас довольно-таки участились сообщения об агрессии, о том, что кого-то покусали. Это происходит из-за того, что владельцы часто нарушают правила выгула, установленные сакребуло", – заявил Кобиашвили. Сотрудники агентства ежедневно мониторят разные скверы и другие общественные места, чтобы зафиксировать, насколько владельцы соблюдают правила выгула домашних животных, сообщил он.Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества>>В парках есть специальные места для выгула собак, однако они пустуют, а собак выгуливают рядом с домом без намордников и ошейников, отметил Кобиашвили.Исходя из того, что бездомных животных на улицах Тбилиси гораздо больше, чем домашних, и они свободнее передвигаются по улицам, то большая часть поступивших жалоб касаются именно их, сказал он, отметив, что особенно много жалоб поступают весной и летом. Правила ухода за домашними животными будут ужесточены, сообщил глава агентства. В парламенте идет работа над "Законопроектом о домашних животных". Кроме того, идет работа над изменениями, которые будут внесены в 103 статью Кодекса административных правонарушений, где предусмотрен штраф за нарушение правил содержания и выгула животных.Бездомных животных подсчитают в Тбилиси>>"Я очень надеюсь, что эти изменения будут внесены очень скоро, и думаю, что это изменит ситуацию в положительную сторону", – отметил Кобиашвили. Какие именно будут изменения, станет известно в ближайшее время. За нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари. Штраф в размере 20 лари действует в случае нарушения правил выгула. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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