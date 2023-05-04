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С работами Нико Пиросмани знакомятся в Дании

С работами Нико Пиросмани знакомятся в Дании

После Дании полотна Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T17:43+0400

2023-05-04T17:43+0400

2023-05-04T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Выставка работ великого грузинского художника Нико Пиросмани открылась в датском музее современного искусства "Луизиана" и продлится до 20 августа, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Зрители смогут увидеть 48 работ Нико Пиросмани, 47 из которых принадлежат новому и современному фонду грузинскому искусства Государственного музея искусств Шалвы Амиранашвили, и одна работа – из коллекции Государственного музея Нико Пиросманашвили. После Дании полотна Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн, где выставка пройдет с 17 сентября 2023 года по 28 января 2024 года. Оригинальные работы всемирно признанного живописца Нико Пиросмани были доставлены в Копенгаген специальным прямым рейсом. Реставраторы проверили привезенные полотна – ни одна из работ во время транспортировки не пострадала. Ранее министр культуры Тея Цулукиани отмечала, что Музей фонда Бейлера в благодарность тому, что с работами Пиросмани познакомятся в Европе, прислал своих реставраторов в Грузию. Каждому полотну Пиросмани провели бесплатную диагностику современными технологиями. На выставки были отправлены работы, которые подлежали транспортировке. Выставки картин Нико Пиросмани пройдут в Европе >>Помимо этого, в сотрудничестве с зарубежными коллегами будет создан многоязычный мультимедийный сайт, посвященный творчеству Нико Пиросмани. После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию. Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. В Грузии издали первый графический роман о Пиросмани >>Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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