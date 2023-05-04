https://sputnik-georgia.ru/20230504/vynuzhdenno-peremeschennym-litsam-peredadut-kvartiry-v-kutaisi-277345952.html

Вынужденно перемещенным лицам передадут квартиры в Кутаиси

Вынужденно перемещенным лицам передадут квартиры в Кутаиси

До конца 2025 года новые квартиры получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T15:46+0400

2023-05-04T15:46+0400

2023-05-04T15:56+0400

грузия

новости

общество

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода передаст квартиры 480 вынужденно перемещенным семьям в новых корпусах, сообщает Минздрав Грузии. Решение о распределении жилплощади приняла комиссия, изучающая вопросы переселенцев, в соответствии с критериями долгосрочного расселения. Список тех семей, которые получат отремонтированные квартиры в Кутаиси, опубликован на сайте агентства переселенцев. Беспрецедентные масштабные строительные проекты начались в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми для обеспечения жильем временных переселенцев. Власти Грузии купят сельские дома сотням переселенцев >>До конца 2025 года новые квартиры получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Около 7 тысяч семей получат квартиры в новых корпусах, а 6 тысяч семей расселят в рамках программы "Дом в деревне". Новые нормы распределения жилья временным переселенцам вступили в силу в Грузии с 1 января. Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лица со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года. Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников. Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси >>>А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям. По официальной статистике, государству предстоит обеспечить жильем всего 43 809 семей переселенцев. Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Десятки семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси >>Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев