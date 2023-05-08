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https://sputnik-georgia.ru/20230508/imitatsiya-splanirovannaya-spetssluzhbami---oppozitsioner-o-dele-koll-tsentrov-277446287.html
Имитация, спланированная спецслужбами – оппозиционер о "деле колл-центров"
Имитация, спланированная спецслужбами – оппозиционер о "деле колл-центров"
В здании, где есть помещение, принадлежащее брату оппозиционного политика, прошла спецоперация по т. н. "делу колл-центров" 08.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-08T15:37+0400
2023-05-08T15:37+0400
грузия
новости
политика
давид кезерашвили
георгий вашадзе
грузинская мечта
сгб
bbc
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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе утверждает, что спецоперация в связи функционированием преступного колл-центра была имитацией, спланированной спецслужбами в Грузии.В ночь на 5 мая на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси прошла спецоперация. Следственные мероприятия начались на основании сообщения о работе колл-центра. В СМИ заговорили о возможной связи с делом Вашадзе и украинского политика Давида Арахамия.По данным СМИ, которые ссылаются на официальные данные Публичного реестра, у здания несколько владельцев, в том числе брат Георгия Вашадзе – Давид Вашадзе. СМИ также утверждают, что офис, где, предположительно, был расположен т. н. колл-центр, Давид Вашадзе сдавал в аренду брату Арахамия.Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции&gt;&gt;Сам Давид Вашадзе ранее заявил, что не имеет никакого отношения к тому офису, где, предположительно, был расположен колл-центр, и не имеет никакой информации в связи с тем, кто снимал помещение на третьем этаже.На брифинге в понедельник Георгий Вашадзе заявил, что пропагандистские СМИ, используя тему колл-центров, целенаправленно наносят ущерб его репутации и репутации его семьи, а также оппозиционных групп.По словам Вашадзе, у него есть выписка из Публичного реестра, согласно которой, 13 марта, предположительно, по поручению СГБ, некий Михаил Арахамия зарегистрировал компанию "Лайон 7 Группс", которая затем арендовала помещение в том здании, где его брат владеет гостиницей на 10 номеров.При этом, по информации Вашадзе, владельцам здания и директору Ломгулу Чкуасели сказали, что в помещении планируется открыть учебный центр.Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами&gt;&gt;"В этом же офисе годами существовал учебный центр, и долгое время этот офис не могли сдать в аренду. Соответственно, у арендатора не возникло сомнений, и он сдал этот офис некому Арахамия", – отметил Вашадзе.По словам Вашадзе, спустя ровно три недели до того, как прошла спецоперация, СМИ распространили ложную информацию о том, что это якобы колл-центр, связанный с ним.По его словам, управляемые "Грузинской мечтой" телеканалы и "завербованные СГБ эксперты" занимаются тиражированием определенной информации."Реально мы имеем дело с имитированными колл-центрами. Эта спецоперация от начала и до конца была спланирована спецслужбами, СГБ, и что самое главное, этот некий Арахамия вовсе исчез, этого человека нигде нет, никто не может его найти. Говорят, что, предположительно, этого человека вовсе вывезли из страны", – отметил Вашадзе.В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента&gt;&gt;По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Данные прокуратуры ГрузииРечь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.Кто стоит за Давидом Кезерашвили? &gt;&gt;Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.Скандальное расследование ВВСМежду тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе&gt;&gt;По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта, сгб, bbc
грузия, новости, политика, давид кезерашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта, сгб, bbc

Имитация, спланированная спецслужбами – оппозиционер о "деле колл-центров"

15:37 08.05.2023
© photo: SputnikГеоргий Вашадзе на похоронах оператора Лексо Лашкарава
Георгий Вашадзе на похоронах оператора Лексо Лашкарава - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2023
© photo: Sputnik
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В здании, где есть помещение, принадлежащее брату оппозиционного политика, прошла спецоперация по т. н. "делу колл-центров"
ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе утверждает, что спецоперация в связи функционированием преступного колл-центра была имитацией, спланированной спецслужбами в Грузии.
В ночь на 5 мая на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси прошла спецоперация. Следственные мероприятия начались на основании сообщения о работе колл-центра. В СМИ заговорили о возможной связи с делом Вашадзе и украинского политика Давида Арахамия.
По данным СМИ, которые ссылаются на официальные данные Публичного реестра, у здания несколько владельцев, в том числе брат Георгия Вашадзе – Давид Вашадзе. СМИ также утверждают, что офис, где, предположительно, был расположен т. н. колл-центр, Давид Вашадзе сдавал в аренду брату Арахамия.
Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>
Сам Давид Вашадзе ранее заявил, что не имеет никакого отношения к тому офису, где, предположительно, был расположен колл-центр, и не имеет никакой информации в связи с тем, кто снимал помещение на третьем этаже.
На брифинге в понедельник Георгий Вашадзе заявил, что пропагандистские СМИ, используя тему колл-центров, целенаправленно наносят ущерб его репутации и репутации его семьи, а также оппозиционных групп.

"Я хочу донести до общественности правду об этом вопросе и показать на конкретных фактах, как на самом деле была спланирована эта провокация, предположительно, Службой безопасности и другими спецслужбами, как включены в пропагандистскую провокацию телеканалы и другие СМИ, управляемые "Грузинской мечтой", – заявил Вашадзе.

По словам Вашадзе, у него есть выписка из Публичного реестра, согласно которой, 13 марта, предположительно, по поручению СГБ, некий Михаил Арахамия зарегистрировал компанию "Лайон 7 Группс", которая затем арендовала помещение в том здании, где его брат владеет гостиницей на 10 номеров.
При этом, по информации Вашадзе, владельцам здания и директору Ломгулу Чкуасели сказали, что в помещении планируется открыть учебный центр.
Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами>>
"В этом же офисе годами существовал учебный центр, и долгое время этот офис не могли сдать в аренду. Соответственно, у арендатора не возникло сомнений, и он сдал этот офис некому Арахамия", – отметил Вашадзе.
По словам Вашадзе, спустя ровно три недели до того, как прошла спецоперация, СМИ распространили ложную информацию о том, что это якобы колл-центр, связанный с ним.

"Более того, эти люди, министерство внутренних дел, правоохранительные органы не делали никаких заявлений относительно содержания, был ли там колл-центр или какой-то другой офис", – отметил Вашадзе.

По его словам, управляемые "Грузинской мечтой" телеканалы и "завербованные СГБ эксперты" занимаются тиражированием определенной информации.
"Реально мы имеем дело с имитированными колл-центрами. Эта спецоперация от начала и до конца была спланирована спецслужбами, СГБ, и что самое главное, этот некий Арахамия вовсе исчез, этого человека нигде нет, никто не может его найти. Говорят, что, предположительно, этого человека вовсе вывезли из страны", – отметил Вашадзе.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>
По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.

Данные прокуратуры Грузии

Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.

Скандальное расследование ВВС

Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
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