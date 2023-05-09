https://sputnik-georgia.ru/20230509/tsik-gruzii-izbiratelnaya-komissiya-ne-imeet-otnosheniya-k-izmeneniyu-zakona-277518842.html

ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона

ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона

Определенные политические партии, выдвигая безосновательные обвинения, пытаются вызвать недоверие к ЦИК в обществе, заявила пресс-спикер 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T22:48+0400

2023-05-09T22:48+0400

2023-05-09T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии не имеет никакого отношения к поправкам, меняющим правила избрания главы ЦИК, заявила пресс-спикер избирательной администрации Натия Иоселиани на брифинге. Заместитель главы ЦИК Грузии от партии "Лело для Грузии" Георгий Сиоридзе обвинил ЦИК Грузии в намерении предоставить правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в намерении получить ЦИК под свой контроль путем изменения правил избрания членов и председателя ЦИК. При этом она отметила, что определенные политические партии, выдвигая безосновательные обвинения, пытаются вызвать недоверие к ЦИК в обществе. "Исходя из происходящего у нас есть обоснованное подозрение, что эта дискредитирующая кампания направлена на то, чтобы затмить очевидный успех избирательной администрации, связанный с проведением последних выборов", - сказала Иоселиани. По ее словам, выборы прошедшие 29 апреля практически полностью при помощи электронной системы голосования, получили высокую оценку, в том числе со стороны международных наблюдателей и избирательных администраций зарубежных стран. "Грузинская мечта" планирует внести правки в Избирательный кодекс из-за президента >>Пресс-спикер ЦИК отметила, что на данный момент ЦИК сконцентрирован на подготовке к парламентским выборам 2024 года, которые должны пройти при помощи новой системы электронного голосования. Она призвала политиков и НПО оценивать деятельность избирательной администрации только по предпринятым ею действиям и не наносить ущерб избирательному процессу из-за собственной политической повестки. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разработала законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Соответствующие поправки вносятся в Избирательный кодекс Грузии и в регламент парламента. Согласно законопроекту, также меняется процедура выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили. Сертификаты членов избирательной комиссии в Грузии могут стать обязательными>>По действующему закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Соответствующие поправки были приняты в 2021 году, и с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. На данный момент в состав парламентского большинства входят 83 депутата. В оппозиции предложенные правящей партией поправки считают нарушением Конституции Грузии, согласно которой президент в случаях, определенных органическим законом, и в установленном порядке участвует в определении на должности Председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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