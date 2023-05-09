https://sputnik-georgia.ru/20230509/gruzinskaya-mechta-planiruet-vnesti-pravki-v-izbiratelnyy-kodeks-iz-za-prezidenta-277501483.html

"Грузинская мечта" планирует внести правки в Избирательный кодекс из-за президента

"Грузинская мечта" планирует внести правки в Избирательный кодекс из-за президента

С 2021 года парламент из-за нехватки голосов избирает главу ЦИК лишь на шесть месяцев, а не на пять лет 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T15:20+0400

2023-05-09T15:20+0400

2023-05-09T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разработала законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Соответствующие поправки вносятся в Избирательный кодекс Грузии и в регламент парламента. Согласно законопроекту, также меняется процедура выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили.По действующему закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Соответствующие поправки были приняты в 2021 году, и с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. На данный момент в состав парламентского большинства входят 83 депутата. Сертификаты членов избирательной комиссии в Грузии могут стать обязательными>>В правящей партии считают, что избрание главы и членов ЦИК сроком на шесть месяцев является беспрецедентной и абсурдной практикой, которой не существует ни в одной развитой стране. Как заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, подобного нет ни в одной стране Евросоюза. В правящей команде заявляют, что существующий на сегодняшний день закон используется в политических целях и мешает отбору квалифицированных кадров. "Мы стали вынуждены пойти в том направлении, чтобы внести такое законодательство, которое в первую очередь является справедливым с правовой точки зрения, которое является фактически единственным апробированным путем, в том числе в странах ЕС", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили. Этими изменениями в процессе отбора также гарантирована полная прозрачность, в том числе и участие президента, как это определено Конституцией, подчеркнул он. Президент Грузии представила новых кандидатов на пост главы ЦИК>>Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил, до сегодняшнего дня участие президента выражается лишь в одном – она не представила на пост главы ЦИК профессионала высокого уровня (Георгий Каландаришвили – ред.) только потому, что определенная группа людей не поддерживает это. "Явно, что мешать процессу остается главной задачей "Национального движения" (крупнейшая оппозиционная партия – ред.). Президент также включилась в эту деструктивную деятельность, которую ведет "Нацдвижение"… Эти изменения направлены именно на то, чтобы была обеспечена стабильность состава ЦИК", – подчеркнул Вольский. В оппозиции, в свою очередь, заявляют, что "Грузинская мечта" готовится к манипуляциям на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года. "Этот законопроект является классическим примером захвата власти, когда парламентское большинство пытается в обход Конституции, законодательства получить комфортную и преимущественную для них среду", – заявил депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. По оценке парламентской оппозиции, согласно новому законопроекту полномочия президента будут ограничены. "Это очень важное положение, что президент участвует. И как до сегодняшнего дня участвовала президент? Она представляла кандидатуру в парламент, а затем парламент либо принимал, либо не принимал данное решение 2/3 большинства. А сейчас что нам говорит "Мечта"? Президент больше не сможет представлять (кандидатуры – прим.)", – заявил депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили. Поправки в Избирательный кодекс Грузии доработаны: что изменилось>>Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта, цик грузии