https://sputnik-georgia.ru/20230510/kak-reshenie-putina-povliyaet-na-ekonomicheskie-svyazi-gruzii-s-rossiey-mnenie-eksperta-277561629.html

Как решение Путина повлияет на экономические связи Грузии с Россией? Мнение эксперта

Как решение Путина повлияет на экономические связи Грузии с Россией? Мнение эксперта

Это решение будет иметь значение для представителей деловых кругов двух стран, заявил Арчвадзе 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T22:36+0400

2023-05-10T22:36+0400

2023-05-10T22:38+0400

россия

экономика

грузия

новости

отмена виз

авиасообщение россии и грузии

иосиф арчвадзе

тбилиси

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/10/249727163_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0a02acfc68ba378c492f0a53ffbbeee9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между странами будет способствовать дальнейшему развитию грузино-российских торгово-экономических связей, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Эксперт полагает, что данное решение будет иметь значение для представителей деловых кругов двух стран – облегчит связь, сократит транзитные издержки. До сих пор сделать визу в Россию гражданам Грузии было довольно непросто, что было связано с бюрократическими процедурами и денежными затратами. Турсервисы: спрос на билеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз >>Кроме того, сегодня, как заявил Арчвадзе, в условиях развития экономических отношений можно надеяться, что в какой-то степени это повлияет на улучшение и политического климата. "И понимания того, что надо вернуться к тем истокам, с которых началось отчуждение и взаимная неприязнь политических кругов России и Грузии", – отметил Арчвадзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Несмотря на отсутствие дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего с российской стороны визового режима, Грузия и Россия все эти годы стремительно развивали торговые отношения. Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики >>В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 666,9 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61,1%. По статистике, в январе-марте текущего года, из Грузии в РФ вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и т. д. Экспорт составил примерно 177 миллионов долларов. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, экономика, грузия, новости, отмена виз, авиасообщение россии и грузии, иосиф арчвадзе, тбилиси, москва