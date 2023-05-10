https://sputnik-georgia.ru/20230510/turservisy-spros-na-bilety-iz-rossii-v-gruziyu-za-sutki-vyros-v-pyat-raz--277559625.html

Турсервисы: спрос на билеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз

Турсервисы: спрос на билеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз

Стоимость билета на середину июня из Москвы в Тбилиси с пересадкой в Ереване составляет около 15 тысяч рублей в обе стороны, отметили в компании 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T21:45+0400

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2023-05-10T21:55+0400

грузия

экономика

россия

тбилиси

москва

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение об отмене Россией визового режима для граждан Грузии и открытия прямого авиасообщения между двумя странами повысило спрос на авиабилеты из РФ в Грузию на сервисе "Авиасейлс" в пять раз.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Что касается цены, то на сегодня стоимость билета на середину июня из Москвы в Тбилиси с пересадкой в столице Армении Ереване составляет около 15 тысяч рублей в обе стороны, отметили в компании.Туроператоры России озвучили главное условие для начала продаж путевок в Грузию >>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, тбилиси, москва, авиасообщение россии и грузии