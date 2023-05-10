https://sputnik-georgia.ru/20230510/turoperatory-rossii-ozvuchili-glavnoe-uslovie-dlya-nachala-prodazh-putevok-v-gruziyu-277554287.html

Туроператоры России озвучили главное условие для начала продаж путевок в Грузию

Туроператоры России озвучили главное условие для начала продаж путевок в Грузию

Туры в Грузию всегда были востребованы у граждан России, заявили туроператоры 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T21:07+0400

2023-05-10T21:07+0400

2023-05-10T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией – это главное условие, после выполнения которого туроператоры РФ готовы начать продавать путевки в Грузию, поскольку интерес на это направление большой, заявили опрошенные представители отрасли.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.Туры в Грузию на рынках стран СНГ туроператоры предлагали и ранее, так что рабочие коммуникации с партнерами не прекращались, сообщили в компании Fun&Sun.Турпакеты в Грузию намерен предложить своим клиентам и "Интурист". Как отмечают в компании, данное направление популярно и относится к массовым. Однако в последние годы фирма не предлагала пакетные туры из-за действующих ограничений. "Но, конечно, мы бы хотели вернуться к развитию этого продукта. Спрос на него есть, в том числе в комбинации с внутренним туризмом, например, с Северной Осетией", – сообщили в пресс-службе "Интурист".Там же пояснили, что туры в Грузию постоянно были востребованы у граждан России. "Это и сити-брейки в Тбилиси, когда были прямые перелеты, и экскурсионка с посещением винодельческих хозяйств, и отдых на берегу Черного моря", – сказали эксперты.Так что "Интурист" намерен предложить пакетные путевки в Грузию после возобновления прямых рейсов с момента технической готовности, возможности бронирования, а также выписки билетов в глобальных системах бронирования, отметили в пресс-службе.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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