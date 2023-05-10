https://sputnik-georgia.ru/20230510/prezident-otmena-rossiey-viz---bolshoy-vyzov-dlya-vlastey-gruzii-277544679.html

Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии

Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии

Зурабишвили считает, что решение России вызовет напряженность в Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T16:22+0400

2023-05-10T16:22+0400

2023-05-10T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами является провокацией и большим вызовом для властей Грузии, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.По ее словам, решение России создаст напряженность в Грузии. "Это безусловно вызовет некую напряженность, во всяком случае между партиями, а то я уверена, что в обществе это не вызовет никакой напряженности. Это вызовет очень большую реакцию", - отметила Зурабишвили. Причин принятого Россией решения, по словам президента Грузии, может быть много. Это может быть в том числе ответом на объявленный накануне Евросоюзом 11 пакет санкций.Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично>>При этом Зурабишвили заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России, что, по ее словам, необходимо в том числе с учетом внутренних вызовов в Грузии. "Необходим больший контроль государства за теми русскими, которые въезжают в страну, которые остаются в стране. И необходимо принять какие то меры, чтобы все это село в нормальные цивилизованные рамки", - сказала Зурабишивли. При этом она подчеркнула, что Грузия - толерантная страна.Она также отметила важность принятия мер, к примеру, введения требования о получении лицензий иностранцами, которые работают в Грузии таксистами, гидами или являются представителями других востребованных профессий."Нам не нужны сегодня подарки от России и какие то уступки. Мы остаемся на той же стороне, на которой в сегодняшней ситуации находятся все наши европейские друзья, и это защита чести Грузии, чтобы мы в отличие от всех не начали какие-то новые отношения с Россией, которые все усложнят", - сказала Зурабишвили.Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию>>По ее словам, Грузию надо обезопасить от того, чтобы ее не обвиняли, как это уже не раз происходило, в оказании России помощи в обходе санкций. "Я подтверждают, что такой угрозы не существует, но мы не должны создавать такой ситуации, когда эти обвинения усилятся и мы не сможем защитить себя", - заявила Зурабишвили.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , владимир путин, россия