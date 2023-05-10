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Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии
Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии
Зурабишвили считает, что решение России вызовет напряженность в Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T16:22+0400
2023-05-10T16:22+0400
2023-05-10T17:05+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами является провокацией и большим вызовом для властей Грузии, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.По ее словам, решение России создаст напряженность в Грузии. "Это безусловно вызовет некую напряженность, во всяком случае между партиями, а то я уверена, что в обществе это не вызовет никакой напряженности. Это вызовет очень большую реакцию", - отметила Зурабишвили. Причин принятого Россией решения, по словам президента Грузии, может быть много. Это может быть в том числе ответом на объявленный накануне Евросоюзом 11 пакет санкций.Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично>>При этом Зурабишвили заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России, что, по ее словам, необходимо в том числе с учетом внутренних вызовов в Грузии. "Необходим больший контроль государства за теми русскими, которые въезжают в страну, которые остаются в стране. И необходимо принять какие то меры, чтобы все это село в нормальные цивилизованные рамки", - сказала Зурабишивли. При этом она подчеркнула, что Грузия - толерантная страна.Она также отметила важность принятия мер, к примеру, введения требования о получении лицензий иностранцами, которые работают в Грузии таксистами, гидами или являются представителями других востребованных профессий."Нам не нужны сегодня подарки от России и какие то уступки. Мы остаемся на той же стороне, на которой в сегодняшней ситуации находятся все наши европейские друзья, и это защита чести Грузии, чтобы мы в отличие от всех не начали какие-то новые отношения с Россией, которые все усложнят", - сказала Зурабишвили.Ничего плохого - депутат об отмене Россией виз и запрета на прямые полеты в Грузию>>По ее словам, Грузию надо обезопасить от того, чтобы ее не обвиняли, как это уже не раз происходило, в оказании России помощи в обходе санкций. "Я подтверждают, что такой угрозы не существует, но мы не должны создавать такой ситуации, когда эти обвинения усилятся и мы не сможем защитить себя", - заявила Зурабишвили.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , владимир путин, россия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , владимир путин, россия
Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии
16:22 10.05.2023 (обновлено: 17:05 10.05.2023)
Зурабишвили считает, что решение России вызовет напряженность в Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Решение России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами является провокацией и большим вызовом для властей Грузии, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Для нас самое главное то, что это прямая провокация, вызов нашего общества, и это ставит наши власти перед очень большим вызовом... Это противоречит интересам Грузии, достоинству Грузии", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, решение России создаст напряженность в Грузии.
"Это безусловно вызовет некую напряженность, во всяком случае между партиями, а то я уверена, что в обществе это не вызовет никакой напряженности. Это вызовет очень большую реакцию", - отметила Зурабишвили.
Причин принятого Россией решения, по словам президента Грузии, может быть много. Это может быть в том числе ответом на объявленный накануне Евросоюзом 11 пакет санкций.
При этом Зурабишвили заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России, что, по ее словам, необходимо в том числе с учетом внутренних вызовов в Грузии.
"Необходим больший контроль государства за теми русскими, которые въезжают в страну, которые остаются в стране. И необходимо принять какие то меры, чтобы все это село в нормальные цивилизованные рамки", - сказала Зурабишивли.
При этом она подчеркнула, что Грузия - толерантная страна.
"Мы принимаем всех, это уже проявилось более чем за год, но есть вещи, которые не должны происходить в стране. Нельзя чтобы открывались русскоязычные детские сады, в которых одновременно не изучается грузинский язык, что необходимо для детей живущих тут", - сказала Зурабишвили.
Она также отметила важность принятия мер, к примеру, введения требования о получении лицензий иностранцами, которые работают в Грузии таксистами, гидами или являются представителями других востребованных профессий.
"Нам не нужны сегодня подарки от России и какие то уступки. Мы остаемся на той же стороне, на которой в сегодняшней ситуации находятся все наши европейские друзья, и это защита чести Грузии, чтобы мы в отличие от всех не начали какие-то новые отношения с Россией, которые все усложнят", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, Грузию надо обезопасить от того, чтобы ее не обвиняли, как это уже не раз происходило, в оказании России помощи в обходе санкций.
"Я подтверждают, что такой угрозы не существует, но мы не должны создавать такой ситуации, когда эти обвинения усилятся и мы не сможем защитить себя", - заявила Зурабишвили.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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