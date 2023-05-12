https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-partiya-polzuetsya-naibolshey-podderzhkoy-v-gruzii---rezultaty-oprosa-277595104.html

Как партия пользуется наибольшей поддержкой в Грузии - результаты опроса

Как партия пользуется наибольшей поддержкой в Грузии - результаты опроса

Правильным неприсоединение Грузии к экономическим санкциям против России считают 66% опрошенных граждан страны 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T01:02+0400

2023-05-12T01:02+0400

2023-05-12T03:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует согласно результатам опроса, проведенного компанией GORBI по заказу телеканала "Имеди",. Опрос проводился в период с 22 апреля по 7 мая по всей Грузии. Потенциальными избирателями являлись 59% опрошенных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали на парламентских выборах сегодня", 53% опрошенных назвали правящую партию, 19% - "Нацдвижение", а еще 4% - "Лело для Грузии". В каком случае "Грузинская мечта" потеряет власть? Эксперт об опросе и предстоящих выборах >>Из парламентских партий в список фаворитов избирателей попали "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии", "Граждане", которые набрали по 2% каждая, другая парламентская партия "Новый политический центр – Гирчи" получила поддержку 1% избирателей. Что касается непарламентских партий, то среди них по 3% поддержки получили "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористкая партия", а вот "Альянс патриотов Грузии" и "Европейскую Грузию" готовы поддержать по 2% опрошенных. Главный опрос – выборы В правящей партии результатами опроса остались довольны. "Исследование отражает действительность, настроения, существующие в обществе", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом он отметил, что главным исследованием в Грузии все же являются выборы, которые должны пройти в конце октября 2024 года. Доволен результатами опроса и один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. " Граждане Грузии хорошо видят повседневную ситуацию, реальный прогресс и наше отношение к родине. Именно поэтому рейтинг "Грузинской мечты" значительно вырос, что многим казалось невероятным. Рейтинг оппозиции снизился, в чем они сами виноваты, потому что правды на их стороне нет", - сказал Мдинарадзе. В оппозиции же к результатам опроса отнеслись скептически, заявив, что главное результат должен быть на выборах. "Грузинская мечта" скептически смотрит на опрос американской организации >>"Для нас не имеет значения будет в этом исследовании 10%, 19% или другая цифра. Для нас крайне важно, чтобы общество активизировалось в политических процессах и путем выборов мы бы приняли решение, которое обеспечат устранение "Грузинской мечты" от власти и развитие европейской перспективы для Грузии", — сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. . Что еще показало исследование Исследование также показало сильную поддержку власти в вопросе отношений с Россией. Правильным неприсоединение Грузии к экономическим санкциям против России считают 66% опрошенных. Также 82% опрошенных поддерживают решение правительства не включаться в конфликт в Украине. Всего было опрошено 2 026 граждан Грузии путем прямого интервью. Погрешность опроса составляет +/-2,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, леван бежашвили, опрос населения