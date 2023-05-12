https://sputnik-georgia.ru/20230512/kogda-saakashvili-perevedut-iz-bolnitsy-v-tyurmu--277622813.html

Когда Саакашвили переведут из больницы в тюрьму?

Когда Саакашвили переведут из больницы в тюрьму?

Европейский суд по правам человека вслед за грузинскими судами отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T19:03+0400

2023-05-12T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является осужденным, соответственно, как только от врачей поступит соответствующая рекомендация, он из больницы будет переведен обратно в тюрьму, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Министр провел брифинг по случаю решения Европейского суда по правам человека по Саакашвили. В частности, ЕСПЧ отказал адвокатам экс-президента Грузии в применении временной меры в виде его перевода на лечение в Варшаву.Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии>>Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Страсбургскому суду еще предстоит рассматривать дело "Саакашвили против Грузии", а пока что было принято решение лишь по вопросу о применении временной меры. "Мы не получили от Страсбурга того решения, которого лично я ждала", – сказала мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам. Аласания подчеркнула, что Саакашвили тяжелобольной политзаключенный. По ее словам, тяжелое состояние здоровья подтвердил не один достаточно высокого уровня врач, совершенно нейтральные люди. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Решение ЕСПЧ прокомментировал и сам Саакашвили. "Юридический процесс в Страсбурге продолжается. Продолжаю борьбу ради жизни, Грузии, Украины", – говорится в сообщении на его странице в соцсети. По словам экс-президента, в течение двух лет его, "совершенно невиновного", пытают. Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, еспч, тбилисский городской суд, европейский суд по правам человека, варшава